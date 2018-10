Un aguacero obligó a la cancelación de tope entre Caribes y Cardenales

El partido entre indígenas y larenses se detuvo a la altura del quinto capítulo / Foto: Twitter (@caribesanz)

Se jugaba la parte alta del quinto capítulo, cuando la lluvia se hizo presente en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto, donde Cardenales de Lara dominaba 3-2 a Caribes de Anzoátegui en el segundo y último duelo de una serie correspondiente a la campaña 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Niuman Romero (primera base) enfrentaba a Jorge Martínez, abridor larense, y Luis Sardiñas (shortstop) corría en la inicial. Con un out en la pizarra, La Tribu amenazaba con igualar las acciones, algo que el pertinaz aguacero impidió.

Los daños causados por el agua sobre el terreno obligaron a que los árbitros decidieran suspender el juego.

Como los orientales no consumieron su quinta oportunidad ofensiva, no se decretó el partido legal, razón por la que las estadísticas del desafío no son válidas.

Posibilidad

Ignacio Serrano, periodista del diario El Nacional e integrante del circuito radial de los pájaros rojos, informó que el duelo será reprogramado. Estima que se lleve a cabo el 4 de noviembre, cuando Anzoátegui vuelva a visitar el escenario crepuscular.

“Es probable que ese día, el 4 de noviembre, se desarrolle una doble cartelera. Hasta el momento es una especulación, porque las gerencias de ambos clubes deben definir la fecha”, dijo Serrano a Radio Minuto.

El desafío, pautado para arrancar a las 7:00 pm, empezó con una hora de retraso por la llovizna.

Valencia / Joseph Ñambre

