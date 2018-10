Apple podría presentar nuevas tablets y computadoras Mac

Apple podría presentar una nueva versión del iPad Pro, nuevos modelos MacBook, una mejora a la Mac Mini, presentada en el 2014 / Foto: Agencia

Se espera que la empresa Apple anuncie el próximo 30 de octubre, en la Academia de Música de Brooklyn en Nueva York, las nuevas tablets y computadoras Mac con nuevas características vistas en sus iPhones más recientes, en un evento de prensa.

La compañía ya envió las invitaciones a los medios para el el evento especial, las cuales fueron tuiteadas en redes sociales. Los receptores recibieron invitaciones con diseños personalizados y artísticamente coloridos del logotipo de Apple.

Apple no explicó para qué es la conferencia de prensa en Nueva York, pero las invitaciones dicen “There´s more in the making” (Aún hay más), lo que indica que la compañía dará a conocer nuevos productos como los iPad Pros con pantallas más grandes y con el reconocimiento facial (Face ID) ya utilizado en los iPhones.

Expectativas

Informes de los medios señalan que los iPad Pros tendrán marcos (bezels) delgados, un nuevo puerto USB-C y pantallas de 11 o 12,9 pulgadas (27.9 a 32.7 centímetros).

También se espera que Apple dé a conocer un nuevo Mac Mini Pro y una MacBook de bajo costo con pantalla nueva. En un informe de Bloomberg en agosto de este año se indicó que la versión mejorada de la computadora de escritorio Mac Mini será dirigida a los usuarios profesionales.

Normalmente, Apple lanza sus nuevos productos en otoño. La empresa dio a conocer su nuevo iPhone XS, iPhone XS Max y iPhone XR en un llamativo evento en el nuevo campus de su sede en Cupertino, en el norte de California

