“Cafecito” Martínez no quiere dejar de jugar con Tiburones este año

El jardinero, que el Grandes Ligas juega con Cardenales de San Luis, jugó más de 150 encuentros esta temporada /Foto: Cortesía

Los Tiburones necesitan estar cerca de la superficie para poder conseguir el alimento de manera rápida y así mantenerse saludable. Algo muy parecido a lo que un pelotero debe hacer para estar en forma y no bajar el nivel. José Alberto Martínez, “Cafecito”, confesó la necesidad de jugar con La Guaira en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (Lvbp) , con la intención de estar activo, a pesar de la cantidad de encuentros que disputó en 2018 con Cardenales de San Luis.

“Cafecito” participó en 152 encuentros y tomó 590 turnos en las Mayores durante 2018, lo que ponía en duda su presencia en la Lvbp, pero el patrullero confirmó su deseo de participar una vez más con Tiburones, porque es lo que lo ha mantenido en forma al momento de viajar a Estados Unidos.

“Yo estoy acostumbrado a jugar esta liga. Jugar aquí me ha enseñado a ser el pelotero que soy en este momento”, comentó el varguense en una entrevista concedida al canal por suscripción IVC. “Grandes peloteros que estuvieron a mi alrededor como Endy Chávez, Tomás Pérez, Lino Connell, Alex Cabrera, y todas esas personas que se acercaban para corregirme algún detalle me decían: ‘Vas a ser muy buen pelotero y es porque te mantienes jugando en esta liga’. Entonces antes de empezar desde cero en el Spring Training, prefiero llegar listo jugando aquí. Cuando tomaba 200 o más turnos aquí, me permitía llegar con fogueo a la (primavera)”.

El hijo mayor del expelotero Carlos “Café” Martínez, acumula nueve campañas en la pelota criolla y desde la 2011-2012 no ha faltado con los escualos. Sin embargo, su petición de uniformarse una vez más, a inicios del mes de diciembre, como ya había anunciado semanas atrás, necesita la aprobación final de los pájaros rojos.

“Quizás entre el 10 y 15 (noviembre) empezaré a entrenar, porque San Luis me permitió eso. Pero falta la autorización. Apenas digan que sí, tomaré mis cosas y me pondré a entrenar con el equipo (Tiburones)”, dio a conocer el guardabosque. “Quizás hasta se pueda dar antes”.

Ponerse a tono para 2019

Además de desear poder llegar listo a la pretemporada de MLB en 2019, quiere aprovechar la oportunidad de mejorar en la inicial, posición que cubrió en 84 compromisos con los Cardenales, en esta temporada.

“Necesito estar listo, necesito jugar, necesito tomar turnos, hacer mi programa de pesas y practicar en la primera base. Aunque no es mi posición natural, necesito mejorarla”, aseguró. “Ozzie (Oswaldo Guillén, manager de los salados) me dijo que cuando juegue (con Tiburones) lo haré en la primera base, porque ya se atrapar elevados en los jardines, ya saben lo que puedo hacer, pero entiende que necesito pulir mi defensa en la inicial”.

La fecha sigue puesta para la primera semana del último mes del año, pero Martínez sabe el desgaste que le causó jugar tantos encuentros en el beisbol organizado.

“Fue mi primera temporada larga en las Grandes Ligas, pero hay muchas posibilidades, bastantes, de que yo juegue en diciembre. Ya no soy el mismo de antes, son 30 años (de edad). Debo prepararme mucho mejor que antes, para ir a echar una carrera de primera a tercera y evitar un tirón en la corva, pero estoy seguro de que jugaré”, concluyó.

Puerto la Cruz/ Prensa Lvbp

