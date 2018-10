View this post on Instagram

RESULTADOS MISS GRAND INTERNATIONAL 2018: . MISS GRAND INTERNATIONAL 2018: ???????? Paraguay (Clara Sosa) [ LA QUE SE DESMAYA Y LUEGO DE “DESMAYADA” ARREGLA RÁPIDAMENTE SUS PIERNAS… ????] . PRIMERA FINALISTA: ???????? India (Meenakshi Chaudhary) . SEGUNDA FINALISTA: ???????? Indonesia (Nadia Purwoko) . TERCERA FINALISTA: ???????? Puerto Rico (Nicole Colón) . CUARTA FINALISTA: ???????? Japan (Haruka Oda) . TOP 10: ???????? Dominican Republic (Mayte Brito) ???????? Mexico (Lezly Díaz) ???????? Spain (Patricia López) ???????? Venezuela (Annis Álvarez) ???????? Vietnam (Bui Phuong Nga) . TOP 21: ???????? Australia (Kimberly Gundani) ???????? Brazil (Gabrielle Vilela) ???????? Costa Rica (Nicole Menayo) ???????? Cuba (Gladys Carredeguas) ???????? Kazakhstan (Aim Isengalieva) ???????? New Zealand (Hayley Robinson) ???????? Peru (Andrea Moberg) ???????? Russia (Talia Aibedullina) ???????? Sri Lanka (Pawani Vithanage) ???????? Sweden (Hanna Haag) ???????? Thailand (Namoey Chanaphan) . SPECIAL AWARDS: -Best in Swimsuit: Cuba -Best National Costume: Peru . . #missgrandinternational #missgrandinternational2018 #missgrand #mgi #mgi2018 #missparaguay #missindia #missjapan #missindonesia #missvenezuela #missthailand #missmexico #missdominicanrepublic #missspain #missvietnam #missuniverse #missworld #missinternational #missearth #misssupranational #beauty #pageant #mvlatalent #mvlanuevaera