Con un sencillo de Luis Jiménez, Caribes dejó en el terreno a Leones

César Valera, campocorto, conectó un jonrón y empujó cuatro de las seis carreras de Caribes en el tope del viernes / Foto: Samir Aponte

El bateador designado Luis Jiménez le conectó un imparable al relevista José Ascanio, en el cierre de la novena entrada, y con él impulsó la carrera con las que Caribes de Anzoátegui (3-8) dejó en el terreno el viernes 6-5 a Leones del Caracas (8-4) en Puerto La Cruz.

Sin outs y con un par de compañeros en las almohadillas, el “Gigante de Bobare” sonó un roletazo fortísimo por los predios de la inicial que se internó en el jardín derecho y llevó al plato a Alexi Amarista, quien se encontraba en la segunda base. Así evitó que el cotejo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional se resolviera en extrainnings.

Al cruzar el home, Amarista, quien abrió el capítulo con un doble, se abrazó con sus compañeros que saltaron jubilosos desde el dugout de la derecha. También electrificó a los fanáticos que estaban en las tribunas del estadio Alfonso “Chico” Carrasquel.

La Tribu Oriental, que cortó una cadena de cinco reveses gracias al sencillo de Jiménez, rompió el empate (5-5), justo un acto después de que tanto su capitán Niuman Romero (primera base) como su mánager Omar López fueran expulsados por el árbitro principal Emil Jiménez, debido a que ambos reclamaron conteos de bolas y strikes.

Emoción

“Estoy bastante emocionado con este triunfo, porque anoté la carrera ganadora y, además, pudimos cortar esa mala racha que teníamos”, declaró Amarista al circuito radial indígena tras el duelo, que fue presenciado por 6.011 aficionados. “Ahora a celebrar que es lo más importante”.

Amarista, quien comenzó como camarero y terminó como jardinero central, se fue de 5-1 con anotada. Jiménez, el indiscutible héroe del tope, concluyó de 5-2 con marcada y remolcada.

A ese dueto se unió César Valera (campocorto) como miembro del grupo de peloteros destacados de una agrupación aborigen, que dividió honores en una serie de dos confrontaciones contra los melenudos.

Valera bateó de 4-3 con registrada y fletó cuatro de las seis anotaciones locales. Tres de esas impulsadas las consiguió en el cierre del cuarto acto, luego de empalmar un jonrón por la pradera izquierda.

Esa conexión, su primera de vuelta entera en el presente torneo, le permitió a Caribes, que perdía 3-1, voltear la pizarra y tomar el control de las acciones (4-3).

También resaltó Romero, alguien que antes de abandonar abruptamente el diamante golpeó de 5-3, con doblete incluido, y un hombre llevado a la goma.

Por los felinos descollaron el guardabosque izquierdo Anthony García (de 4-2 con tres empujadas), el inicialista Jesús Guzmán (de 3-3 con dos marcadas) y el jardinero derecho Harold Ramírez (de 5-3 con dos tocadas de pentágono y una impulsada).

Serpentineros

Mayckol Guaipe (1-0) se acreditó el lauro, luego de trabajar un tramo sin permitir carreras. Recibió un hit y concedió una base por bolas. No ponchó.

Ascanio (0-1) sufrió el descalabro al no sacar un solo out. Aceptó una rayita y un par de inatrapables. No abanicó rivales y regaló un pasaporte.

El combinado aborigen regresará a la acción este sábado, a las 6:00 pm, cuando reciba a Tiburones de La Guaira (4-8).

Valencia / Joseph Ñambre

Share This:



































Comentarios