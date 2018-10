Leones blanqueó a Bravos y se adueñó de la cima de la tabla de posiciones

Leones propinó su cuarto blanqueo de la campaña 2018-2019, al dejar en cero a Bravos / Foto: Prensa Leones

Leones del Caracas (9-4) impusio su autoridad en su regreso al estadio Universitario y blanqueó el sábado 3-0 a Bravos de Margarita (8-5), para adueñarse del liderato de la tabla de posiciones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

El pitcheo caraquista, que propinó su cuarta blanqueada de la temporada 2018-2019, estuvo impecable y, pese a la ausencia de Dylan Unsworth por enfermedad, el bullpen hizo un sólido trabajo con Enrique De Los Ríos, Francisco Carrillo, Norwith Gudiño, Loiger Padrón, Aliangel Frank López, Juan Carlos Gutiérrez y Alejandro Chacín trabajando innings en blanco desde la lomita.

“Me quito el sombrero con el bullpen. Todos hicieron tremendo trabajo”, celebró Mike Rojas, mánager caraquista. “Desde el año pasado dije que nuestro bullpen era de los mejores y desde el principio dije que estábamos más fuertes. Estoy muy contento con lo que han hecho los muchachos”.

Eduardo Pinto rompió el celofán

Los lanzadores insulares dominaron la ofensiva caraquista durante los primeros dos innings, pero Leobaldo Piña se embasó luego por boleto, se robó la segunda base y posteriormente con un hit de Eduard Pinto anotó en carrera para darle una temprana ventaja a los locales.

“Al principio de la temporada estaba muy ansioso. Este uniforme pesa, tiene mucha historia y muchas leyendas han pasado por aquí. Yo quiero que los fanáticos estén contentos conmigo y quizás quería hacer más de la cuenta. Poco a poco he tenido más paciencia en el home y me he sentido más cómodo”, explicó Pinto sobre su momento ofensivo.

El duelo de pitcheo se mantuvo hasta el octavo inning por la mínima diferencia cuando el cumpleañero Aldrem Corredor se embasó por infield hit, Piña dio un doblete y Juan Graterol disparó un sencillo remolcador de dos rayitas para ampliar la diferencia.

“En la ofensiva también todos estuvieron excelente Pinto, Piña, el bateo y corrido, todo funcionó hoy fue un muy buen juego de ambos lados y pudimos obtener el resultado”, agregó Rojas. “Un equipo campeón tiene que tener bateo, pitcheo y defensa y eso es lo que estamos trabajando aquí”.

Caracas volverá a recibir mañana a Bravos de Margarita en una doble tanda a 7 innings. La jornada comenzará a la 1:00 pm.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

