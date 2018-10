Leones venció a Bravos, llegó a 10 victorias y se quedó con el liderato

Israel Cruz tuvo una buena presentación como abridor de emergencia de Leones del Caracas / Foto: Prensa Leones

Leones del Caracas (10-5) estuvo impecable en el segundo juego de la doble cartelera dominical y derrotó a Bravos de Margarita (9-6) 7-0 en el estadio Universitario, para sumar su décimo triunfo de la campaña 2018-2019 y quedar como líder solitario.

El ataque caraquista comenzó temprano con hit de Wilfredo Tovar y doble remolcador de Harold Ramírez para abrir la pizarra en el primer inning. Posteriormente, boletos consecutivos a Franklin Gutierrez y Harold Castro llenaron las bases para que un elevado de sacrificio de Anthony García y un hit de Aldrem Corredor trajeran dos rayitas más para los locales.

“Fuimos agresivos con los bates”, celebró Mike Rojas, mánager de los avileños. “En el primer juego el pitcheo hizo su trabajo pero la defensa y la ofensiva no, y ahora fue todo muy distinto. Fue una semana muy dura por los viajes y con siete juegos en seis días pero nos fue muy bien y estoy contento con el desempeño hasta ahora”.

Cumplió la tarea

El lanzador Israel Cruz fue llamado como abridor de emergencia y estuvo a la altura del compromiso de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

El diestro retiró a los primeros cinco bateadores que enfrentó y, en total, de los 14 que se pararon en el home solo dos llegaron a salvo a la inicial.

“Cruz para mí era la mejor opción”, dijo Rojas sobre el lanzador. “Ha enseñado que lanza mucho strike, tengo confianza en él y pensé que podía dar dos o tres innings y nos dio cuatro. Lanzó strikes e hizo muy pocos pitcheos y nos salvó hoy”.

Fue la primera apertura del serpentinero en la LVBP, en la que terminó con 4.0 innings de labor, dos hits y cinco ponches, para extender a 15.1 su racha de actos sin permitir anotaciones limpias.

“Siempre me he sentido muy cómodo abriendo juegos”, señaló Cruz al finalizar el encuentro. “En cinco años que tengo como profesional en Estados Unidos ese ha sido mi rol siempre, así que no fue nada nuevo cuando me lo pidieron hoy. El trabajo es no permitir carreras y hasta ahora lo hemos logrado. Espero seguir así”.

Más carreras

La ofensiva fabricó una más en la parte baja de segundo en la que Gabriel Bracamonte anotó tras un sencillo de Tovar. Pero el equipo no se conformó y en el sexto llenó las bases con hits consecutivos de Bracamonte, Víctor Reyes y Tovar, quienes luego anotaron con pasbol y hit de García para sentenciar el desafío.

“En el primer juego me estaban tirando del medio para adentro y entonces hice los ajustes, me concentré más en usar mis manos que es lo que me da resultados”, dijo Tovar, una de las bujías de la ofensiva melenuda. “Cada día trabajo para llevar al pitcher al conteo que quiero, para darle un buen contacto y si tengo que dar fouls, los daré para pelear el turno hasta que consiga mi pitcheo”.

El bullpen hizo el trabajo y aunque Bravos amenazó con tres corredores en base en el quinto, entre Loiger Padrón, Carlos Piña y Juan Carlos Gutiérrez se combinaron para colgar ceros y asegurar la victoria melenuda.

“Todos han trabajado muy bien a pesar de la larga semana. ‘Bola 8’ (Juan Carlos Gutiérrez) está teniendo más confianza y está yendo de menos a más y eso es algo muy positivo para nosotros”, agregó el piloto Rojas.

Caracas cierra así la tercera semana del campeonato con récord positivo de 5-2 y descansará el lunes antes de viajar el martes a Valencia para medirse ante Navegantes del Magallanes con Luis Díaz en el montículo.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

