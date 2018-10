Nueva directiva de VP propone unificar la lucha contra el régimen

Rodríguez informó que hasta este 27 de octubre el diputado Armando Armas fue coordinador regional de VP / Foto: Cortesía

Después de casi dos meses de reorganización, las autoridades nacionales del partido Voluntad Popular (VP) presentaron el nuevo Equipo Regional de Activistas (ERA) del estado Anzoátegui. Los cambios incluirán la reestructuración de los cargos políticos en los 21 municipios de la entidad.

Al acto, que se realizó este sábado en el Colegio de Abogados de Barcelona, asistieron Roberto Marrero e Ismael León, en representación del equipo nacional del partido.

A partir de ahora, el abogado y profesor universitario Jesús Rodríguez, será el coordinador estadal de VP; el diputado a la Asamblea Nacional, Marco Aurelio Quiñones, coordinador Político; Israel Caraballo, coordinador de Organización; y Ángel Gutiérrez, responsable de Juventudes. El equipo también está integrado por Manuel Fernández, Astrid Silvestre, María Antonia Núñez, Edgar Guaita, Joan Infante, Ángel Vidal y Fabio Canache.

“La principal tarea de Voluntad Popular es acompañar y unificar las luchas de los gremios, trabajadores, sindicatos y de todos los sectores de la sociedad civil que expresen abiertamente su rechazo a las políticas del régimen de Nicolás Maduro. Le decimos al pueblo anzoatiguense, a las enfermeras, a los cementeros, a los petroleros, que cuenten con nosotros, con nuestra solidaridad, con nuestra presencia”, dijo Rodríguez, quien además se comprometió a hacer de VP una organización de vanguardia para enfrentar la dictadura.

El dirigente manifestó que los venezolanos sólo podrán recuperar la libertad, la democracia y el bienestar, con la salida de quienes hoy mantienen al pueblo sometido a la miseria y los obligan a huir para no morir de hambre o por falta de medicamentos. “Por ello, requerimos pasar de la indignación a la acción, con el apoyo decidido de la comunidad internacional y de las fuerzas opositoras. La Constitución Nacional prevé todos los mecanismos para lograr el cambio político que todo el país espera”, acotó.

Para el coordinador regional de la tolda liderada por Leopoldo López, es imperativo que el resto de los partidos y organizaciones se aglutinen en un gran frente, sin otro interés que el de promover una transición y enrumbar a Venezuela hacía una verdadera democracia.

Rodríguez informó que hasta este 27 de octubre el diputado Armando Armas fue coordinador regional de VP. Agregó que éste “ahora se encuentra cumpliendo compromisos internacionales que el partido le ha asignado”.

También anunció que la próxima semana el ERA iniciará las visitas a los diferentes municipios del estado, para buscar integrar un mayor número de personas a la militancia de partido.

Recibimiento

El Equipo Regional de VP aprovechó la oportunidad para dar la bienvenida al parlamentario Richard Arteaga, quien reiteró su compromiso de seguir trabajando por los venezolanos. Además, comentó que pondrá todo su esfuerzo para convertir a VP en el partido que los anzoatiguenses quieren.

“Tenemos municipios destruidos, gente pasando mucha necesidad, que no consigue medicina ni alimentos. Un país donde un salario mínimo no alcanza ni para tres kilos de queso. Un país donde los anzoatiguenses tenemos que tomar agua de un canal de riego, no diseñado para el consumo humano, como es el Caratal”, acotó.

Arteaga, quien militó durante 18 años en Primero Justicia, dijo sentirse orgulloso de integrarse a la tolda naranja, ya que, a su juicio, ha dado luchas importantes para la consolidación y recuperación de la democracia en Venezuela.

“Nuestra incorporación no significa un cambio de colores por otro. Nuestra incorporación no es dejar un partido político por otro. Los colores también llevan implícito el compartir principios y valores que nos unen en la lucha por restablecer lo que se ha perdido en el país”, expresó.

Puerto La Cruz / Nota de Prensa VP-Anzoátegui

Share This:



































Comentarios