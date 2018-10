Lorena Meritano anunció que encontraron nuevo tumor en su cuerpo

La actriz ya fue tratada en 2014 por un tumor maligno /Foto: Cortesía

La actriz Lorena Meritano, de origen argentino dio a conocer a través de su perfil de Twitter, que desafortunadamente le encontraron un nuevo tumor en su cuerpo.

A diferencia del que le descubrieron en 2014, este nuevo tumor no parece ser malo; pero aún así la que fuera villana de la exitosa telenovela “Pasión de gavilanes” tendrá que pasar nuevamente por el quirófano para que le sea extirpado.

“Llevo unos días complicados con un nuevo tumor y hoy me explicaron que parece no ser malo, después de ecografías, resonancia, visita a varios médicos, angustia, insomnio, dolores, eco. Me lo van a extirpar en enero para tranquilidad de todos”, informó Meritano en redes sociales.

La actriz, que vive con miedo a una posible recaída desde que termino el tratamiento de quimioterapia en 2015, recomendó a sus seguidores no preocuparse por estupideces y aprovechar más la vida ya que hay personas, como es su caso, que tienen que vivir a diario con el dolor y la angustia y a las que no les queda otra opción que vivir el aquí y al ahora pues para ellas el futuro es incierto.

Sus seguidores a través de las redes sociales le dejaron mensajes de apoyo como “Fuerza hermosa, tu espíritu inquebrantable te sacará adelante una vez más” o “todo va a estar bien”.

Puerto la Cruz/ redacción web

