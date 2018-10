Nadal se retira de París por lesión, Djokovic será número uno de la ATP

Rafael Nadal, tenista español, ha tenido un 2018 complicado, debido a una gran cantidad de lesiones / Foto: Christophe Ena / AP

Rafael Nadal se retiró del Másters de París, poco antes de hacer su debut en la segunda ronda el miércoles, debido a un dolor abdominal, lo que implica que Novak Djokovic recuperará el número uno del ránking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), a partir de la próxima semana.

Nadal iba a reaparecer en el circuito tras la lesión en la rodilla derecha que le obligó retirarse de su semifinal del Abierto de Estados Unidos ante el argentino Juan Martín Del Potro, a inicios de septiembre. Pero acató una recomendación de los médicos de que arriesgado salir a jugar contra su compatriota español Fernando Verdasco.

El campeón de 17 torneos de Grand Slam explicó en una rueda de prensa que sintió dolor abdominal “especialmente” al sacar.

“Lo consulté con el médico y me recomendó que no juegue porque si continuaba el abdomen podría romperse y ser algo más grave. Y no quiero eso”, afirmó Nadal.

En la edición del año pasado, Nadal alcanzó los cuartos de final pero se retiró ante el serbio Filip Krajinovic. Nadal ha lidiado con dolencias en las rodillas por varios años. Dado su historial de lesiones, el español de 32 años prefiere ser cauteloso.

En el reciente US Open, Nadal perdió los primeros dos sets ante Del Potro antes de abandonar. Decidió saltarse la gira asiática para recuperarse, perdiéndose torneos en Beijing y Shangái.

Año complicado

“Ha tenido un año difícil en cuanto a las lesiones, así quiero evitar algo drástico”, señaló Nadal. “Pude haber jugado hoy, pero el doctor dice que si hacerlo, tratar de ganar el torneo, lo seguro es que me iba a romper el abdominal”.

Nadal no pudo confirmar si competirá en la Copa Másters de fin de año, que se disputará en Londres desde el 11 de noviembre.

“No lo sé. Lo lamento, pero no puedo responder. Voy día a día, como lo ha sido durante toda mi carrera”, dijo Nadal. “Me encantaría estar en Londres, pero lo más importante para mí es estar sano y tener la oportunidad de competir varias semanas seguidas. Es algo que no pude hacer este año. Solo jugué nueve torneos y me retiré en dos. Ese es el objetivo principal”.

Djokovic, quien ganó su partido de segunda ronda el martes, desplazará a Nadal de la cima el lunes.

También el miércoles, Roger Federer avanzó a la tercera ronda cuando el canadiense Milos Raonic se retiró por una dolencia en el codo derecho.

París / Jerome Pugmire / AP

Share This:



































Comentarios