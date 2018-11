Leones trastabilló ante Tigres en un enfrentamiento entre felinos

Tigres le propinó una paliza a Leones en un duelo efectuado en el estadio José Pérez Colmenares / Foto: Prensa Tigres

La ofensiva melenuda se durmió, el pitcheo no respondió y Leones del Caracas (11-6) cayó 11-4 ante Tigres de Aragua (6-9) en el estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

El Caracas había jugado de forma impecable tanto en el bateo, como en el pitcheo y la defensa durante la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Sin embargo, el equipo no pudo mantener el buen ritmo que mantuvo durante octubre e inició noviembre con su sexta derrota de la campaña.

“Yo no sé por qué tuvimos día libre ayer. Jugamos muy bien contra Magallanes pero después un día libre y otra vez a jugar en la carretera. Eso no es una excusa pero sin duda que no estuvimos efectivos hoy en ningún aspecto del juego”, lamentó el mánager Mike Rojas, de Leones.

El abridor Adalberto Flores salió de la lomita, tras apenas 2.2 innings de labor en los que toleró par de rayitas –solo una limpia- y el diestro Israel Cruz tampoco pudo controlar a la toletería aragüeña que le fabricó cuatro carreras en el cuarto inning.

Brazos inefectivos

“Todos los pítchers embasaron corredores por bases por bolas y cada vez que eso pasaba ellos anotaban en carrera. Esas son cosas que no pueden pasar”, sentenció el estratega Rojas. “Además, la defensa no estuvo bien hoy y regalamos carreras”.

Los melenudos intentaron acercarse en la pizarra y con una carrera en el cuarto acto gracias a un sencillo de Harold Castro y otras tres en el quinto con hits consecutivos de Wilfredo Tovar y Víctor Reyes, recortaron la diferencia.

No obstante, los locales no se rindieron y castigaron al bullpen con cuatro carreras más entre el sexto y el octavo capítulo para terminar de sentenciar el encuentro a su favor y dejar a Leones sin posibilidad de remontar.

Regreso a la capital

Los capitalinos regresarán mañana a casa para disputar su único juego como homeclub de la semana a las 6:00 pm frente a Caribes de Anzoátegui.

“Esperamos reencontrarnos con nuestro juego mañana en casa antes de volver a la carretera el fin de semana”, concluyó Rojas.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

Share This:



































Comentarios