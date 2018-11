José Rondón encabezó la victoria de Leones sobre Caribes en la capital

Luis Jiménez, bateador designado de Caribes, disparó su cuadrangular 94 de por vida en la Lvbp / Foto: Samir Aponte

El antesalista José Rondón tuvo una jornada inspirada con el madero y lideró el viernes la victoria 5-4 de Leones del Caracas (12-6) sobre Caribes de Anzoátegui (6-11) en un encuentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Rondón disparó un par de dobles en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos, incluida una para romper un empate 3-3 en el cierre del sexto capítulo, y se erigió como el artífice del triunfo melenudo en el estadio Universitario de la capital de la República.

El tercera base, que no había ligado hits en sus dos primeros cotejos, le pegó el biangular que desniveló las acciones al relevista Yénder Cáramo, para llevar al plato a su compañero Jeffrey Báez (jardinero izquierdo) y colocar al frente (4-3) al conjunto felino en el mencionado sexto inning.

El defensor de la “esquina caliente”, que promedia .167 en el campeonato, conectó el doblete con un par de outs. Luego llegó a la goma, gracias a un sencillo del receptor Juan Graterol, quien puso la pizarra 5-3 y le dio una ventaja inalcanzable a unos avileños que aseguraron permanecer en la cima de la tabla.

Protagonistas

“Creo que la clave para lograr esta buena actuación fue el concentrarme y mantener la calma en cada pitcheo”, señaló Rondón, de 24 años y prospecto de Medias Blancas de Chicago, en entrevista concedida a Carlos Valmore Rodríguez, periodista de Unión Radio Deportes. “Hoy pude demostrar que cualquiera de los que integramos esta alineación está preparado para hacer las cosas”.

El jugador, que vio acción con los patiblancos en la recién finalizada contienda de Grandes Ligas, realizó un plan especial de preparación física para fortalecer su músculos, con el fin de golpear una mayor cantidad de extrabases. Al menos, en el reciente desafío esa fórmula le dio buenos resultados.

“Es algo que me propuse y, en realidad, creo que me ha ayudado. No me presiono en sacudir conexiones largas, porque los batazos salen solos. Gracias a Dios, hoy empezaron a aparecer”.

Jesús Guzmán (bateador designado), quien concluyó de 3-2 con dos marcadas y ayudó a la causa leonina, aseguró que el club capitalino cuenta con herramientas suficientes para pelear por el cetro.

“Leones es un equipo que tiene profundidad y cualquiera de los toleteros está capacitado para hacer las cosas bien. Este resultado es producto del buen trabajo en cada faceta del juego”, señaló Guzmán.

Graterol completó la terna de anfitriones destacados, al irse de 3-1 con una fletada.

Por La Tribu Oriental resaltó Luis Jiménez, cañonero designado que sacudió un jonrón solitario en cuatro oportunidades. Se lo tronó a José Ascanio, en el comienzo del octavo tramo, y con él decretó el score definitivo (5-4).

Jiménez, slugger zurdo, amplió a 94 su colección de vuelacercas de por vida en la Lvbp, un número que le valió para igualar a Luis Raven en el quinto puesto de la lista de todos los tiempos. Su próxima meta será alcanzar los 97 descargados por Antonio Armas, ocupante de la cuarta plaza.

Sus compañeros Edwin García (antesalista) y Rafael Ortega (patrullero central) también descollaron. El primero se fue de 4-1 con dos producidas y el segundo de 5-2 con una impulsada.

Decisión

Israel Cruz (1-1) se acreditó el lauro, después de laborar dos entradas en blanco en las que recibió un hit, sin conceder bases por bolas ni recetar ponches.

El salvamento se lo acreditó Alejandro Chacín (2) responsable de retirar el noveno chance de la escuadra anzoatiguense por la vía rápida. Abanicó a uno de los tres rivales que enfrentó.

Cáramo (2-2) registró el revés luego de admitir dos anotaciones y cuatro imparables en trabajo de dos tramos, en los cuales no otorgó pasaportes ni logró guillotinados.

Caribes, séptimo de la clasificación general, visitará el sábado, a las 3:00 pm, a Cardenales de Lara en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Leones viajará a Maracaibo, donde, a las 5:30 pm, medirá fuerzas con Águilas del Zulia en el parque Luis Aparicio “El Grande”.

Valencia / Joseph Ñambre

Share This:



































Comentarios