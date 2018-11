Gol agónico del lesionado Godín sella victoria del Atlético

Diego Godín (2) anotó la diana de la diferencia para el cuadro de Diego Simeone, pese a estar visiblemente lesionado / Foto: Prensa Atlético de Madrid

Con Diego Godín lesionado e imposibilitado para hacer más cambios, el técnico Diego Simeone le pidió al defensor del Atlético de Madrid que se fuera al ataque.

Fue por pura desesperación, funcionó.

Pese a que no podía correr, Godín anotó el gol de la victoria en los descuentos -con la intervención del videoarbitraje (VAR)- y el Atlético remontó dos veces para doblegar el sábado 3-2 al Athletic Bilbao en la Liga española de fútbol.

“Me iba a ir pero no quedaban cambios y me quedé”, contó Godín. “El Cholo me dijo que me quedara arriba de delantero”.

“Nos vamos locos de la vida”, añadió el central. “Son momentos únicos que te da el fútbol, te llena de alegría”.

El gol de Godín fue anulado inicialmente por posición adelantada, pero la decisión fue revertida luego que el VAR confirmó que el uruguayo estaba habilitado cuando cabeceó a las redes.

El capitán del Atlético sufrió una lesión muscular a los 64 minutos en una carrera en la que trató -infructuosamente- de impedir que Iñaki Williams anotase el segundo gol del conjunto vasco.

Simeone había hecho el tercer cambio del Atlético instantes previos y no pudo reemplazar al veterano zaguero. Godín mencionó que se había puesto a buscar a quién darle el brazalete de capitán cuando se dio cuenta que iba a tener que seguir en la cancha.

Momento

Godín anotó el dramático con un cabezazo luego que Thomas Partey pateó un tiro libre hacia el área, donde Antoine Griezmann lo redireccionó a a boca de jarro.

Simeone dijo que sabía que Godín iba a atormentar a la zaga del Athletic pese a estar lesionado.

“Es complicado marcar a uno que está parado”, explicó el entrenador argentino. “¿Lo dejas solo? Lo tienes que marcar. En los años 70 y 80 entrenadores ya lo hicieron. La victoria llegó en el final del partido y para meterle más emoción nos metimos en el VAR y nos dio esta vez un triunfo para mí de los más emocionantes”.

Los anfitriones remontaron dos veces tras un par de goles de Willians. Los mediocampistas Thomas Partey y Rodrigo anotaron por Atlético en la segunda mitad.

Situación

La victoria dejó al Atlético un punto detrás del líder Barcelona, que recibe al Real Betis el domingo. Espanyol puede rebasar al Atlético cuando visite a Sevilla, también el domingo.

El sexto Real Madrid, que viene de tres triunfos seguidos desde que el técnico interino Santiago Solari asumió las riendas tras el despido de Julen Lopetegui, juega en casa del Celta de Vigo el domingo.

El Atlético venía de una convincente victoria en casa sobre Borussia Dortmund en la Liga de Campeones de la Uefa.

La derrota de último minuto fue un decepcionante resultado para Athletic, que no ha ganado en 11 partidos consecutivos y pudiera caer a la zona de descenso cuando acabe el fin de semana.

En Getafe, Valencia continuó su buena forma con un lauro de 1-0 gracias a un penal de última hora que fue concedido luego de una revisión con el VAR.

Dani Parejo anotó el penal a los 81 minutos cuando el VAR mostró que Kevin Gameiro fue derribado en el área.

El gol le dio a Valencia su segunda victoria en fila en todas las competencias, tras vencer al club suizo Young Boys 3-1 en la Champions el miércoles.

Valencia había ganado solamente dos partidos en sus 14 previos esta campaña.

En otro duelo sabatino, el Valladolid escaló al séptimo puesto pese a un empate 0-0 contra Eibar y el noveno Girona también igualó sin goles contra Leganés.

Madrid / Tales Azzoni / AP

