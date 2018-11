Con un sencillo impulsor de Chávez, Navegantes dejó en el terreno a Bravos

Endy Chávez (segundo de derecha a izquierda), jardinero central, fue el héroe del conjunto magallanero en Valencia / Foto: Saúl Zerpa / Prensa Leones

Endy Chávez conectó un hit impulsor, en el cierre de la décima entrada, y gracias a eso Navegantes del Magallanes (11-13) dejó en el terreno 3-2 a Bravos de Margarita (15-11) en el primer compromiso de una doble cartelera dominical, disputada en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, estado Carabobo.

Chávez, jardinero central que se retirará al final de la campaña 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, disparó sencillo al jardín central, cuando había un out en la pizarra, para quebrar un empate de un desafío que necesitó tres actos extras para su resolución, pues originalmente estaba pautado a siete innings.

Con su indiscutible llevó a al plato al primera base Andrés Eloy Blanco. Le sonó el inatrapable al relevista Randy Valladares.

Valladares no sacó un out, permitió un hit y no fue responsable de la rayita, ya que la anotación era responsabilidad de Kender Villegas, a quien había relevado.

Trabajos

Villegas (0-1), perdedor del choque, admitió una anotación y dos hits en labor de 2.0 episodios. Además Propinó un ponche y regaló un boleto.

La victoria se la llevó Ryan Kussmaul (1-0). Trabajó un capítulo en blanco, recetó dos ponchetes y no regaló bases por bolas.

Por Magallanes destacaron Chávez (de 5-3 con empujada), el jardinero derecho Moisés Gómez (de 3-2 con dos fletadas) y Blanco de 5-1 con marcada.

Por Margarita descollaron el bateador designado David Rodríguez (de 4-2 con jonrón, anotada y remolcada) y el patrullero derecho Jonel Pacheco (de 4-1 con pisada de plato).

Insulares y filibusteros volverán a toparse a las 8:45 pm de este domingo.

Valencia / Joseph Ñambre

