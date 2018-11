En el bulevar 5 de Julio de Barcelona, la gente va a las tiendas a mirar precios / Foto: Archivo

Trabajadores y propietarios de tiendas ubicadas en el bulevar 5 de Julio de Barcelona no tienen grandes expectativas con las ventas decembrinas. Los consultados señalaron que hasta la fecha los clientes no han acudido a comprar los estrenos de Navidad y año nuevo.

Usuarios aseguraron que la ropa y los zapatos están “incomprables”, y que la prioridad es comprar comida y artículos de higiene para sus hogares.

Los precios de los pantalones jeans en los negocios formales y puestos de buhoneros oscilan entre 3.000 y 5.000 bolívares soberanos.

Las franelas y suéteres para damas y caballeros se encuentran desde Bs S 1.500 hasta Bs S 3.000.

El calzado deportivo (no de marcas) para damas se encuentra a partir de 2.000 bolívares y el de caballeros alrededor de 4.000 bolívares.

El mecánico Ramón Silvera dijo que aún no sabe si les podrá comprar ropa nueva a sus tres hijos. “Hace poco gasté mis ahorros en los útiles y uniformes de la escuela. Por ahora no puedo pensar en otros gastos que no sea la comida”.

Poco movimiento

Según empleados de las tiendas de Barcelona, constantemente ingresan personas a los locales, pero sólo a mirar los precios. Coincidieron en que pocas ocasiones compran zapatos o ropa.

Rosfran Barreto, responsable de un establecimiento que diversificó sus ventas, aseguró que “lo que sale desde temprano son los artículos de limpieza e higiene, rara vez se vende la ropa”.

Añadió que en temporadas anteriores, por esta fecha ya tenían que laborar hasta los domingos, debido a la demanda, pero ahora se mantienen trabajando en horario normal.

Barcelona / Jéssica Salcedo/Pasante USM

Share This:



































Comentarios