Marchel: plan de alimentación escolar no contiene proteínas

Directora de Educación de la Gobernación de Anzoátegui dijo que se ha contrarrestado el éxodo de docentes / Foto: Archivo

Niños de las 154 escuelas públicas del estado Anzoátegui, atendidas por el Sistema de Alimentación Escolar (SAE), no reciben proteínas en sus almuerzos por falta de presupuesto, según la directora regional de Educación, Daría Marchel.

La funcionaria explicó que antes de la gestión del actual gobernador Antonio Barreto Sira, sólo 41 de las 281 escuelas públicas que están bajo la dirección de la entidad, recibían el beneficio de alimentación y ahora 154 cuentan con el aporte del SAE.

Marchel comentó que inicialmente había recursos para las distintas demandas de la entidad, pero no fueron suficientes para la alimentación escolar, por lo que ese año no pudieron cumplir con el beneficio. Posteriormente solicitaron capital al Ejecutivo nacional para cumplir con esta obligación, pero la solución por parte del nivel central fue el enlace con el programa de la Zona Educativa.

Asimismo, la directora admitió que los niveles nutricionales no son los adecuados, puesto que los pequeños no reciben proteínas, sólo cereales, granos, tubérculos y frutas. Los proveedores no pueden adquirir carnes porque el presupuesto que les asignaron no alcanza, está devaluado.

Gestión

En cuanto al éxodo de docentes, Marchel señaló que este problema ha sido contrarrestado con la capacitación de nuevos educadores mediante talleres y aspiran a realizar un congreso estadal en distintos escenarios, entre ellos la Universidad de Oriente (UDO).

Además dijo que la entrega de morrales con útiles escolares se sigue realizando y que espera que estos lleguen a todas las escuelas.

Barcelona / María Fernanda Pereira-Pasante USM

