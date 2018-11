Filiales sub 14 y sub 18 del Danz quedaron eliminadas en Serie de Oro

Los elencos del Danz no tuvieron suerte en la jordana disputada en el estadio José Antonio Anzoátegui / Foto: Prensa Danz

Las filiales sub 14 y sub 18 del Deportivo Anzoátegui (Danz) jugaron este miércoles su último partido de la campaña 2018 Serie Oro, al caer en ronda de cuartos de final en partidos disputados contra Mineros de Guayana ( sub 14) y la Chicó FC ( sub 18), respectivamente, en el estadio José Antonio Anzoátegui de Puerto La Cruz.

En el partido de primera hora el equipo sub 14 aurirrojo recibió a Mineros de Guayana para medirse en la vuelta de los cuartos de final, se trató de un encuentro muy disputado desde su inicio, donde ambos clubes sacaron su mejor versión para atacar y defender lo que culminó en un empate 1-1 tras escucharse el pitazo final.

Este marcador se tornó adverso para el Danz, tomando en cuenta el revés obtenido en la ida (2-0), sumado al juego de hoy da un resultado global de 3-1 que benefició a los guayaneses.

Misma suerte

Más tarde los juveniles de la sub 18 anzoatiguense se midieron con Chicó FC, se impuso 3-2 en choque de vuelta, pero como el resultado del choque de ida (3-0) favoreció a los visitantes, estos ganaron 5-3 la eliminatoria.

Por su parte, el director técnico del Danz sub 18, Luis Gerardo Rodríguez (viso) señaló que se trató de un torneo muy competitivo en donde ninguno de los equipos regaló nada.

“Nosotros hicimos muy buenos partidos, superamos lesiones y dimos todo en la cancha, no tengo más que palabras de felicitaciones para estos grupos de jugadores que sudaron esa camiseta logrando incluso mejorar la actuación del equipo con respecto al torneo apertura, no es tiempo de lamentarnos, es tiempo de evaluar y prepararnos para volver a dar la pelea en enero”.

De esta forma el Danz cierra su temporada 2018 sin trofeos.

Puerto La Cruz / Prensa Danz

Share This:



































Comentarios