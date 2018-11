Brontis Jodorowsky: “La piedra filosofal está en uno mismo”

Brontis Jodorowsky se fascinó tanto con la producción que leyó el libro de Harry Potter dos veces y compró todas las películas /Foto: AP

Hace muchos, muchos años, Brontis Jodorowsky conoció a Harry Potter gracias a sus hijas.

“Les leí los dos primeros volúmenes. Luego fuimos a ver todas las películas”, dijo el actor franco-mexicano en una entrevista telefónica reciente con AP desde París, donde reside.

No se imaginaba que sería parte del universo de J.K. Rowling gracias a su papel como el alquimista Nicolas Flamel en “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald”, la segunda entrega de esta historia de zoólogos, hechiceros y agentes secretos de seguridad mágica que se estrena el viernes, y que sirve de preámbulo a la historia sobre Potter.

Cuando tuvo que prepararse para su personaje volvió a ver todas las cintas de la saga y releyó el primer libro del niño mago.

“Me di cuenta qué maravilla, qué bien escrito está, qué entretenido es y sobre todo, lo fundamental, son personajes que se desarrollan intelectualmente”, dijo.

En el caso de “Animales Fantásticos” encontró algo similar con el protagonista Newt Scamander, un mago zoólogo que atrapa animales fantásticos en sus aventuras contra la magia oscura.

“Es un investigador, es un científico, es un zoologista que va a escribir un libro, no es un tipo que anda haciendo fisicoculturimo y que tenga un cerebro de chícharo”, dijo Jodorowsky.

Flamel, quien realmente vivió en el siglo XIV, tampoco se queda atrás en cuanto a sabiduría. En la película tiene 600 años y una casa parecida a un laboratorio de la que ya han sido publicadas algunas fotografías en redes sociales.

La Piedra Filosofal

Como parte de su investigación, Jodorowsky se compró un “librote” de alquimia y llegó a la conclusión de que la piedra filosofal que buscaban alquimistas como Flamel es el símbolo de un nivel intelectual avanzado “que obviamente yo no tengo”, dijo.

“Pero que por lo menos me acerqué. Iba a probar qué es haber desarrollado la piedra filosofal dentro de uno mismo”, continuó. “Cada personaje para mí es un maestro, cada personaje es como ir al encuentro de alguien que me va a enseñar, que me va a hacer crecer”.

Los intereses del actor no están lejos de los de Flamel. Además de ser hijo del maestro del tarot Alejandro Jodorowsky y de contestar dudas espirituales de sus lectores en las redes, comparte su creencia en la magia y es autor del libro “Algunos cuentos de sabiduría y otras tonterías: (Ficciones para faltos de tiempo)”, publicado online a principios de 2017.

“Tienen que ver con una forma de espiritualidad, de acercarse a la vida”, dijo Jodorowsky sobre su libro, que calificó como apto para leer en el autobús o en el metro. “Son como cuentos de sabiduría, pero como no me gusta tomarme en serio y también considero que muchos cuentos de sabiduría son un poco tontitos, por eso son algunos cuentos de sabiduría y otras tonterías”.

México la maravilla

Jodorowsky, también hijo de la actriz francesa Bernadette Landru, nació en México y ha vivido en diferentes temporadas en el país.

“Me encanta México, lo conecto con el nivel de J.K. Rowling porque es un país donde la magia existe, en verdad”, dijo, y agregó que el hecho de haber crecido en tierra azteca le sirvió mucho para entrar en su personaje, pues se “sentía en casa”.

Durante el rodaje de la cinta en París, Jodorowsky le pidió al director David Yates que le dejara ir a visitar los otros platós, incluido el Ministerio Francés de la Magia.

“Hay un cuidado de la calidad en cada departamento de esta película que es lo que yo creo que hace que llegue al público porque se toma en consideración al público desde un punto de vista estético”, señaló el actor, quien también es parte del elenco de cinta mexicana “Bayoneta” de Kyzza Terrazas, recientemente estrenada.

Ciudad de México/AP

