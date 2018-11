Leones blanqueó a Tiburones y alcanzó su tercer triunfo consecutivo

Harold Ramírez, toletero colombiano, empujó tres anotaciones para Leones con un triple en el sexto capítulo / Foto: Samir Aponte

Leones del Caracas (17-15) está retomando su ritmo arrollador y el lunes consiguió su segundo triunfo consecutivo al blanquear 9-0 a Tiburones de La Guaira (13-19) en el estadio Universitario, donde se toparon los “rivales modernos” de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

La ofensiva de los felinos demostró su poderío y con una docena de inatrapables –tres de ellos extrabases- castigó al pitcheo litoralense por segundo día consecutivo.

“Estoy muy contento con la manera que ganamos este juego”, celebró Mike Rojas, mánager melenudo. “Lanzamos muy bien, bateamos muy bien, jugamos defensa bien, hubo un error pero bien. Estoy muy contento”.

El abridor Matt Pearce estuvo sólido en su estreno esta temporada con tres innings en los que solo permitió par de hits, mientras que Tyler Wagner lo siguió con un relevo impecable también de tres episodios en los que permitió trío de incogibles y abanicó a cuatro rivales.

“De Pearce me gustó mucho la recta que estuvo entre 94-96 (millas por hora). También lanzó varios rompientes que fueron buenos. Lanzó solo tres innings pero era su primera salida y estaba un poco cansado, ya la siguiente esperamos que vaya un poco más largo”, explicó Rojas.

“Wagner tiró muy bien también y estoy muy contento. El splitfinger fue tremendo. Es un pitcheo difícil de reconocer. Ahorita será el que le siga a Pearce en sus salidas y después los separamos en la rotación”, agregó.

Ofensiva encendida

En paralelo a la labor de los estadounidenses, la toletería melenuda hacía su trabajo y en el segundo inning Isaías Tejeda negoció boleto para abrir el episodio y posteriormente anotó con un sencillo de José Rondón al jardín derecho para abrir el marcador.

En el tercero, el Caracas hizo una más luego de que Harold Castro disparara un doble por el jardín derecho, se robara la tercera almohadilla y marcara en carrera con un rodado de Tejeda. Precisamente fue Castro quien amplió la ventaja en el quinto con un jonrón solitario, su segundo de la temporada 2018-2019, para poner el juego 3-0.

“Dar un jonrón siempre es algo bastante bueno, no estaba pendiente de ese pitcheo y reconocí que fue un cambio y lo bateé”, dijo Castro que llegó a 50 empujadas en su carrera en la Lvbp. “Estos dos días estaba muy ansioso en el home quería hacer más de lo que podía hacer. Hablé con los muchachos para ser más paciente, y bueno me funcionó. Además, es un orgullo para mí llegar a esa cantidad de impulsadas con esta camiseta por donde han pasado grandes luminarias”.

Pero el ataque melenudo fue con más fuerza en el sexto inning. Hits consecutivos de Rondón y Juan Graterol, seguido de un boleto de Víctor Reyes llenaron las bases y dejaron la mesa servida para que viniera Wilfredo Tovar y con un infield hit remolcara una rayita.

Un envío desviado del lanzador de Tiburones permitió una carrera más y, luego de darle boleto intencional a Castro para volver a llenar las bases, el colombiano Harold Ramírez dio un triple remolcador de tres y anotó posteriormente con hit de Eduard Pinto para sellar el racimo de seis anotaciones.

Enfoque

“Fui enfocado en cumplir mi plan que llevo siempre cada vez que voy a batear, me dejaron una recta afuera y la pude conectar”, señaló Ramírez. “Yo venía inspirado desde el dugout y se me dio mi plan de bateo, quería dar un batazo grande y se dio. El público no lo ve así, pero cuando le dan cuatro malas al bateador anterior uno se faja para dar el batazo oportuno”.

Carlos Piña, Carlos Quevedo y Aliángel Frank López lanzaron los últimos tres innings del encuentro y colgaron ceros en la pizarra para concretar el sexto blanqueo que otorgan los avileños en esta campaña.

“Estar en casa con nuestros fanáticos nos ayuda mucho. Nuestros fanáticos no son bobos, ellos saben pelota y están con nosotros en las buenas y en las malas. Creo que el equipo completo los extrañaba”, concluyó Rojas.

“Los Leones volvieron estábamos en un momento malo como cualquier equipo pero aquí estamos de nuevo para dar batalla”, sentenció Ramírez.

Leones tiene el día libre mañana y el miércoles viajará a Valencia para medirse por cuarta vez a Navegantes del Magallanes.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

