Ottati, Silva y Padrón serán los animadores del Miss Venezuela 2019

Padrón (izq.), Ottati (centro) y Silva (der.) se encargarán de la conducción del certamen de belleza más importante del país / Foto: Instagram (sabado_sensacional)

Este Lunes se anunció en la revista matutina de Venevisión, Portada´s, que Fanny Ottati, Henrys Silva y José Andrés Padrón serán los animadores oficiales del certamen Miss Venezuela, que Venevisión transmitirá el 13 de Diciembre, a las 7:00 pm.

Henrys Silva asume por segunda vez el reto de dar vida a “La Noche Más Linda” de la televisión venezolana y se siente orgulloso por tener la responsabilidad.

“Esta es mi segunda vez en el Miss Venezuela, digamos que es una oportunidad que se reafirma cuando adquirí el compromiso la primera vez, dije bueno ya llegué, después de esa noche el sueño era mantenerse y con la noticia que es esta mi segunda oportunidad frente a la conducción del Miss Venezuela, se reafirma que aquella noche fue mágica, se lograron los objetivos, al equipo le gustó el trabajo y se confirma el compromiso con la organización”, dijo Silva al departamento de prensa de Venevisión.

Se mostró complacido porque compartirá tarima con sus compañeros del programa Súper Sábado Sensacional.

“Me siento feliz, además de que en esta oportunidad le doy la bienvenida a dos grandes compañeros que forman parte de la familia de Súper Sábado Sensacional, juntos los tres esperamos cumplir las expectativas del país”.

Aseguró que ser animador del espacio, que goza de los mayores niveles de audiencia a nivel nacional, representa una oportunidad de crecimiento.

“Voy a disfrutar más, vamos a crecer más, a fortalecer la amistad que nos ha caracterizado, no solamente como compañeros en el escenario sino fuera de él. Nervios siempre van a haber pero creo que voy más confiado y más tranquilo justamente por eso, porque van a estar conmigo esa noche Fanny y José Andrés”.

Ottati emocionada

Para Fanny Ottati es un sueño hecho realidad, ya que siempre había esperado este momento y ahora llega cuando menos lo esperaba llegó su chance de estar al frente del certamen de belleza.

“Es un nuevo reto que le agradezco todos los días a Dios. Un capítulo nuevo para mi vida ha sido un año crucial para mi carrera. Desde que inició, con el gran reto y responsabilidad de ser una de las anfitrionas de la familia venezolana, llegar al Zulia después de años, y consagrarnos como animadores. Son muchas cosas que viví este año, súper importantes, y ahora hace pocos días me entero de que soy parte de los animadores del certamen más importante de Latinoamérica”, señaló Ottati.

“Estar en el Miss Venezuela me recuerda que mis sueños no pueden tener límites, ni techo, me reafirma que lo que estoy haciendo lo estoy realizando bien. Tengo una misión muy importante, además de transmitirle y llegarle y entretener al público venezolano, también hacer este espacio mucho más fácil para aquella persona que venga después de mí a animar el programa. Hay que dejar siempre cosas bonitas y positivas sin caer en comparaciones. Esta experiencia me la voy a vivir al máximo, porque es el sueño de cualquier animadora estar en el Miss Venezuela”.

Aseveró que la terna se entenderá, a la perfección en el escenario, porque tienen bastante tiempo laborando juntos.

“Me toca compartir el escenario con personas maravillosas que conozco , que son mis amigos y hermanos, ya nos hablamos con la mirada, con vernos nos compenetramos muchísimo, y eso es fundamental en escena. Yo creo que la química no se puede ocultar , la empatía, cuando te llevas mal con una persona en tu trabajo eso se ve. Esa noche maravillosa del 13 de Diciembre, vamos a tener el honor y el privilegio de compartir también con 24 soñadoras. Mi papá ha llorado conmigo dos veces , cuando me gradué, cuando me entregaron mi título de abogado de la República y cuando le dí la noticia del Miss Venezuela”.

La misma alegría

José Andrés Padrón manifestó la gran satisfacción que este anuncio le produjo.

“ Estoy muy contento , porque estoy recibiendo las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí, la dicha y la felicidad tienen que llegar en el tiempo justo, preciso y bendito, y siempre tiene que ser de Dios, porque gracias a él estoy yo aquí. Una de las cosas que más me gusta de poder compartir este Miss Venezuela es que voy a estar junto a Fanny Ottati, porque aparte de un compañerismo, todo empezó como un compañerismo, luego pasó a una amistad y a una hermandad”.

Afirmó que con el trabajo se superan las vicisitudes.

“Si trabajas sin intentar apagar la luz de los demás, créeme que la victoria está segura, porque vas de la mano con Dios y nada malo te puede pasar. Pienso disfrutar mucho ese 13 de Diciembre, asumiendo con responsabilidad lo que he logrado. No es sencillo calzar ese día los zapatos de Gilberto Correa, Daniel Sarcos, Leonardo Villalobos y ahora le toque a Henrys Silva, José Andrés Padrón y Fanny Ottati”.

Caracas / Prensa Venevisión / Redacción Web

