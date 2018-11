View this post on Instagram

Amanezco en la lista BBC de las 100 mujeres más inspiradoras y con influencia sobre su entorno del 2018. Me emociona muchísimo que sea un reconocimiento por mostrar Venezuela, por compartirla con ustedes, por defenderla de los desmanes ambientales, por promover el sentido de arraigo. Por esa convicción tan sólida de que nos convertiremos en el gran destino turístico sostenible de América. Si estar en esta lista le da mas fuerza a nuestro trabajo, pues nos honra y nos compromete. Un abrazo a todas las mujeres fuertes, plenas y fajadas que nos acompañan, entre ellas @mariacorinamachado , venezolana como yo. Solo puedo agregar que sigo más #sembradaenvenezuela que nunca. Gracias @bbc La foto es una gentileza de @daviddittmar