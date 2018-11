Maluma anunció que se retira temporalmente de la música

El cantante colombiano Maluma anunció a través de su cuenta de Instagram que se retira temporalmente de la música.

Mediante una video publicado en sus Insta Stories, el intérprete de “Felices los 4” comentó que tras una intensa gira de viajes y conciertos, promocionando su disco “F.A.M.E.”, necesita darse “un retiro espiritual”.

“Necesito un poco de tiempo para mí, para Juan Luis, necesito pasear, meditar, hacer yoga, orar, incrementar mi espíritu; esta semana me enfocaré en mí, así lo haré y me voy a reportar poco por aquí, pero ya saben que no los olvido”, reveló el ganador de un Latin Grammy.

Algunos de los seguidores de Maluma lo felicitaron por decidir tomarse un descanso. Sin embargo, otros le insinuaron que “no debería volver a hacer música”.

