Buque Virgen del Valle II zarpó a la Isla de Margarita sin contratiempos

El buque Virgen del Valle II regresó este viernes a Guanta pasadas las 11:00 am / Fotos: Arturo Ramírez

Luego de pasar dos meses en mantenimiento, el buque Virgen del Valle II de la empresa estatal Conferry reanudó sus operaciones y a las 3:00 de la tarde de este jueves zarpó desde el muelle de Guanta hacia la Isla de Margarita.

La asistente al pasajero y dirigente sindical Ana Landaeta señaló que las operaciones marcharon con normalidad, aunque el viaje tardó tres horas. El tiempo previsto en sus inicios era de 2 horas 45 minutos.

“Por lo general los buques traen cuatro máquinas y siempre se trata de trabajar con dos o tres. Nosotros, en vista de que es el único barco activo, estamos trabajando con dos máquinas para evitar el desgaste prematuro”.

Itinerario

Una salida a las 3:00 pm desde el muelle de Guanta y otra a las 8:00 de la mañana desde Punta de Piedra en Margarita, es el itinerario que ofrece la empresa estatal hasta el 1° de diciembre.

El merideño Óscar Morillo corrió con suerte este jueves por haber sido uno de los privilegiados en utilizar los dos primeros viajes. Manifestó que de ida a Nueva Esparta la afluencia de pasajeros no superaba 40%, mientras que de regreso, la mañana de este viernes, la cifra fue un poco más elevada.

“Pienso que no hubo mucha información sobre la incorporación del barco. Yo me enteré porque fui a preguntar por casualidad y me dijeron que estaban vendiendo boletos”.

El pasaje de ida es expendido en Bs.S 500, pero las personas de la tercera edad y niños cancelan el 50%. Para la adquisición, los usuarios tienen que dirigirse a la oficina comercial de Barcelona o en Guanta.

En espera

Landaeta comentó que Conferry tiene previsto adquirir unas embarcaciones de carga para ampliar la flota, pero no tienen una fecha estimada para hacer la adquisición.

“Apenas es que vamos a generar ingresos, porque durante estos dos meses más bien lo que hubo fue pasivos laborales”.

Guanta / Elisa Gómez

