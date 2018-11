Leones jugó de manera impecable para dominar a Cardenales

Miguel "Soco" Socolovich se acreditó el juego salvado en el duelo en el que Leones batió a Cardenales / Foto: Internet

Bateo, pitcheo y defensa se combinaron a la perfección para que Leones del Caracas (18-17) se reencontrara con la victoria y derrotara 4-2 a Cardenales de Lara (23-14) en el estadio Universitario.

“Este es el Caracas que todo el mundo quiere ver”, sentenció el mánager Mike Rojas. “Comienza con (Albert) Suárez, cuatro carreras, 10 hits y sin errores. Pasó por Eduard Pinto, Víctor Reyes y Gregorio Petit… Esas son nuestras habilidades, estos son nuestros juegos. Estoy muy contento con el equipo por la manera que se preparó y jugó hoy, esa es la manera que nosotros jugamos.”.

El abridor Albert Suárez estuvo dominante sobre el montículo. En 7.0 innings de labor permitió siete inatrapables y un par de carreras, dio un boleto y ponchó a seis rivales.

“Todo esto viene sobre cómo uno se prepara antes de la apertura”, explicó Suárez. “Hice más trabajo para localizar mejor los pitcheos y estudié más los bateadores. Vi videos de ellos, tomé notas, memoricé y ya con lo que me había pasado el juego anterior sirvió de experiencia para este partido”.

Respaldo ofensivo

La toletería melenuda lo apoyó y, aunque los larenses empezaron arriba con una carrera en el segundo inning, en ese mismo episodio Harold Ramírez negoció boleto, Ramón Cabrera lo siguió con un hit y luego ambos anotaron con elevado de sacrificio de Isaías Tejeda y sencillo de Gregorio Petit, respectivamente.

“Hoy salieron todas las cosas bien”, dijo el campocorto. “Gracias a Dios pudimos hacer todas las jugadas. Los juegos que se han perdido se nos han ido por no hacer las jugadas de rutina. Si nosotros hacemos las jugadas, los pítchers están más confiados de lanzar y todo eso se dio hoy”.

Los crepusculares volvieron a igualar en la parte alta del tercero, pero el Caracas no bajó la cabeza y Víctor Reyes abrió el cuarto capítulo con un triple por el jardín izquierdo que le permitió luego a Tejeda remolcarlo desde la antesala con un sencillo.

“Cardenales es un buen equipo. Han jugado muy bien contra nosotros y nosotros hoy jugamos muy bien contra ellos. Para ganarles había que jugar así”, celebró Rojas.

El ataque melenudo no cesó ahí y en el séptimo “La Chispa” dio un doble que le permitió colocarse en posición anotadora y luego pisar la registradora con sacrificios de Eduard Pinto y José Rondón.

El bullpen melenudo hizo su trabajo y siguieron la impecable labor de Suárez con Carlos Piña, Alejandro Chacín y Miguel “Soco” Socolovich.

Socolovich salvador

Fue “Soco” quien se acreditó el salvado y tuvo uno de los momentos más apremiantes del encuentro al entrar en el octavo con tres hombres en base y dos outs, y ponchar a Juniel Querecuto.

“Uno se prepara todos los días para ese momento, son cosas que uno tiene que hacer, me puse atrás en la cuenta pero gracias a Dios pude volver y conseguir eso”, celebró el derecho Socolovich. “Yo estoy preparado para lanzar a diario, yo no sé si a mí me van a poner a cerrar o no, yo estoy enfocado en sacar el cero y siempre tengo la misma preparación”.

La defensa caraquista estuvo impecable y en los jardines Pinto y Reyes realizaron grandes atrapadas que lograron mantener al equipo en el juego.

“Cuando ellos hacen esas jugadas me siento más confiado porque me dicen “dale que nosotros te cubrimos” y uno lanza para contacto”, dijo Suárez alabando la defensa del equipo. “Eso te da confianza, sale un rolling o un fly y sabes que viene la jugada”.

“Ramón Cabrera hizo tremendo trabajo detrás de home igual que Graterol, ellos tienen un papel muy importante llevando el juego”, agregó Suárez.

El Caracas viajará mañana a Maracay, donde visitará a Tigres de Aragua, a partir de las 6:00 pm.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

