Con largas colas amanecieron las entidades bancarias de Puerto La Cruz la mañana de este viernes, tras ser depositada la mensualidad correspondiente al mes de diciembre de los pensionados.

Como ya se ha vuelto costumbre, los bancos Bicentenario y Venezuela de la avenida Municipal contaron con la mayor afluencia de personas de la tercera edad.

Los abuelos que acudieron a la sede de esta primera entidad, en el sector Bella Vista, tuvieron que trancar la vía casi a las 12:00 del día, porque a esa hora no habían atendido al primero de ellos.

“El gerente dijo que no había sistema desde el día anterior y era mentira. Toda la red bancaria a nivel nacional tiene un mismo sistema. No entiendo por qué ese señor dijo eso. Tuvimos que tirarnos a la calle a trancarle el paso hasta al BTR (Bus de Tránsito Rápido). Después fue que nos dijo que era que no había dinero y al ratico llegó el blindado y empezaron a pagar”, contó José Vicent.

Debido a la actitud del gerente, el sexagenario pidió su destitución, pues supuestamente en esa oficina no hay consideración con los adultos mayores.

“Desde que lo colocaron nos tiene de mamadera de gallo. En más de una oportunidad ha dicho que Nicolás Maduro manda en Miraflores y él aquí en su banco”, aseguró Vicent.

La sexagenaria Zulaly Marín también rechazó la manera en que son tratados en esa entidad financiera. Señaló que ante la falta de sinceridad que hubo este viernes, varias personas se fueron a sus casas sin pasaje y sin comprar comida.

“Uno viene al banco con la esperanza de comprar algo. No es posible que siempre nos traten de esta manera”, reiteró al referir que en su caso hacìa la cola desde las 3:00 am.

Durante un recorrido por las sucursales bancarias del centro de Puerto La Cruz y los alrededores se observó que el Banco Occidental de Descuento (BOD) de la Torre Porteña era otro de las entidades que tenía más pensionados en espera.

Según Mirian Marchán, allí hay sólo dos taquillas, una de ellas destinada para los discapacitados, por lo que siempre hay retrasos.

Puerto La Cruz / Elisa Gómez

