Leones impuso su autoridad sobre Tigres en el estadio Universitario

José Rondón conectó un doblete clave en un productivo capítulo para los melenudos / Foto: Cortesía de Diario Contraste

Leones del Caracas (19-18) impuso su autoridad en el estadio Universitario al derrotar 7-1 Tigres de Aragua (16-19) y tomar la delantera en la serie particular entre ambas novenas en la temporada 2018-2019 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (Lvbp).

Tigres atacó temprano al abridor Matt Pearce y le hizo una carrera en el primer inning, pero el norteamericano enderezó el rumbo y colgó ceros en los siguientes cinco capítulos para completar los seis de labor.

“En el primer inning estaba un poco apresurado, tratando de entrar en ritmo y a partir del segundo pude calmarme, hice pocos pitcheos y por eso trabajé hasta tarde en el juego”, celebró el lanzador. “Confié mucho en Graterol, desde el principio estuvimos en la misma página y eso me ayudó bastante. Yo vi parte del juego de ayer pero sé que nuestros cátchers conocen mejor a los bateadores que yo y por eso me apoyo en ellos”.

“Tremendo trabajo de Pearce”, expresó el mánager melenudo Mike Rojas. “Después del primer inning se calmó, usó los dos lados del plato, los mantuvo fuera de balance y consiguió ese tremendo trabajo”.

La ofensiva melenuda reaccionó y en parte baja del segundo inning Harold Castro abrió con un triple y Ramón Cabrera lo remolcó con un elevado de sacrificio que igualó las acciones.

Control avileño

A partir de allí el encuentro se convirtió en un duelo de pitcheo, hasta el séptimo episodio cuando la toletería caraquista logró descifrar a los bengalíes y con tres inatrapables, tres errores de la defensa y un boleto, logró fabricar un rally de seis rayitas.

Harold Castro y Maikol González conectaron sencillos consecutivos para abrir ese tramo y Ramón Cabrera recibió un boleto para llenar las bases. Fue entonces cuando José Rondón disparó un doble que trajo dos carreras al plato para romper con el empate.

“He trabajado mucho con Antonio Armas y Ramón Castro y eso me ha ayudado para mantenerme dando buena cantidad de extrabases”, explicó Rondón, quien además hoy se estrenó como jardinero izquierdo y central en los últimos innings del juegos. “Me siento ya en el ritmo que tenía en Grandes Ligas, ya he empezado a darle con más fuerza a la pelota. Al principio no me salían los extrabases, jugaban bien a la defensa pero ya están saliendo”.

Jeffrey Báez conectó un roletazo por la segunda base que Franklin Barreto no pudo dominar y permitió que entrara una rayita más y otro error, esta vez del jardinero central, trajo la cuarta para el Caracas.

El receptor Juan Graterol se unió a la fiesta y dio un doble por el jardín izquierdo que impulsó a Báez y luego Eduard Pinto se embasó por jugada de selección y se colocó en posición anotadora para que Wilfredo Tovar lo remolcara con otro elevado de sacrificio.

“La clave fue el doble de Rondón con bases llenas, eso abrió la puerta y pudimos hacer más carreras para llevarnos esta victoria”, explicó el estratega.

Relevistas controlados

Carlos Quevedo, Carlos Piña y José Ascanio retiraron sin problemas los últimos tres innings para sellar la victoria del Caracas y dejar al equipo nuevamente con récord positivo.

“El bullpen otra vez hizo tremendo trabajo”, agregó Rojas. “Están atacando a los bateadores y dejando que la defensa trabaje y eso es lo que tienen que hacer. Ellos no se tienen que poner presión, tienen el talento y los pitcheos solo tienen que dejar que la defensa trabaje”.

“Un récord de .500 o mejor es lo que buscamos. Hemos tenido una rachita para arriba y para abajo pero vamos a empezar a jugar otra vez de la manera en que empezamos la temporada”, complementó.

El Caracas descansará mañana y viajará a Margarita el martes para medirse en una serie de dos encuentros frente a Bravos de Margarita.

Caracas / Andreína Salas Guzmán / Prensa Leones

