Anzoatiguenses recurren a talleres de servicio técnico para reparar sus antiguos teléfonos

Reparar los celulares resulta más económico que adquirirlos nuevos / Foto: Arturo Ramírez

Debido a la situación económica comprar un teléfono nuevo es un lujo que muy pocos se pueden dar, por lo cual muchos anzoatiguenses, cuando se les dañan sus móviles, optan por llevarlos a talleres de servicio técnico.

Expertos en reparación aseguraron que este año han registrado mayor afluencia de clientes.

Alfredo Pérez ejerce este oficio en la avenida 5 de Julio de Puerto La Cruz. Dijo que desde hace tres meses ha sido bastante la cantidad de personas que le llevan sus equipos para que se los arregle.

“En estos días un señor me trajo un teléfono que estaba muy deteriorado, ni siquiera prendía. Me dijo que hiciera lo que fuese necesario pero que se lo ‘resucitara’ porque lo necesitaba para trabajar y no tenía para comprarse otro”, comentó.

Néstor Gómez concuerda con muchos otros clientes en que resulta más económico recurrir a esta técnica para lograr mantenerse comunicados.

Gómez relató que recientemente le tocó mandar a reparar un teléfono Nokia que, desde 2016, tenía olvidado en una gaveta porque el que usaba se lo robaron en una unidad de transporte público.

“Por el trabajo de cambiarle la pantalla, limpiarle la placa, arreglarle la corneta y conseguirle una batería nueva pagué 150 mil bolívares, muchísimo menos de lo que habría cancelado si me hubiese tocado comprar un teléfono nuevo”, manifestó.

Puerto La Cruz / Milena Pérez

