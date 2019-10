Ciudadanos cada día usan menos los taxis debido a las altas tarifas del servicio

Por las noches las tarifas del servicio de taxi suelen aumentar más del 50% / Foto: Archivo

Como “recuerdos” califican los ciudadanos de la zona metropolitana de Anzoátegui aquellos tiempos en los que podían tomar un taxi para trasladarse, cómoda y rápidamente, a sus destinos.

“Antes solía llamar regularmente a líneas de taxistas para pedir servicios cuando necesitaba ir al trabajo, a fiestas o a compromisos personales. Pero en vista de que no puedo costearlos con el salario mensual que percibo, sólo recurro al transporte público” comentó Luisa Pérez, residente de Puerto La Cruz.

Actualmente, una “carrerita” cuesta, como mínimo, 30 mil bolívares en trayectos cercanos como Barcelona-Lechería y Puerto La Cruz-Guanta.

Para distancias más largas como Barcelona-Puerto La Cruz se suele cobran hasta 45 mil bolívares. Si el servicio es desde la ciudad capital hasta Guanta, la tarifa puede alcanzar los Bs 60 mil.

Estos montos son cobrados regularmente vía transferencias bancarias, en vista de lo difícil que es conseguir dinero en efectivo. Sin embargo, en caso de que el cliente pague con moneda en físico los precios suelen disminuir, aproximadamente, 10 mil bolívares.

Las tarifas en las noches suelen incrementarse más del 50%.

“En años anteriores, el celular no paraba de sonar por las múltiples solicitudes de traslados que me hacían los usuarios, pero ahora, si me llaman 3 veces al día es mucho”, comentó Fernando, un taxista anzoatiguense, quien sólo quiso mencionar su primer nombre.

Puerto La Cruz / Andrea Aroca

