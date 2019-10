Costos de cursos especializados se escapan del bolsillo de quienes desean estudiar

Tres días de curso pueden llegan a costar 240 mil bolívares / Foto: Internet

Optar por hacer cursos especializados en lugar de estudiar una carrera universitaria, o para prepararse aún más mientras se logra una profesión, ya no es una opción económica para quienes desean adquirir conocimientos en su ámbito de preferencia.

En institutos y academias del estado Anzoátegui la mayoría de los estudios están fijados en divisas, y calculadas al cambio del día. Si se toman en cuenta las tasas de hoy 4 de octubre, el precio de una inducción corta podría superar los 150 mil bolívares.

Algunas de las personas consultadas señalan que no vale la pena invertir, por ejemplo, 12 dólares, o su equivalencia en bolívares (Bs 240 mil) para recibir tres días de clases hasta mediodía, pues ese mismo monto se pueden cancelar en otros sitios por un mes de capacitación.

Nivel profesional

Lisleida Tezara, una joven recién graduada de bachillerato, manifiesta que aunque la educación está cara no haría ninguna inversión en cursos que no le brinden el nivel de aprendizaje que busca, por el corto tiempo que estos duran.

“Tenía intenciones de ponerme a estudiar en algún instituto que me acercara a la rama de la salud, pero cuando me enteré de que exigían mucho dinero para entregarme un simple certificado decidí que mejor me pongo a trabajar para reunir y estudiar la carrera completa, donde me darán mi título de profesional”, explicó.

Barcelona / Milena Pérez

