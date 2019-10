Cléver Martínez conquistó el Tour de Tobago

Cléver Martínez brilló y se quedó con el triunfo en el Clásico Internacional de Tobago / Foto: FVC

Cléver Martínez, ciclista venezolano, lideró la clasificación general del Tour Internacional de Tobago tras culminar las cinco etapas de la prueba de ruta entre los primeros seis, informó el domingo la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC).

El criollo también se coronó monarca de montaña, título que lo distingue como el mejor escalador del evento.

Etapas

En la primera etapa, Martínez terminó de sexto, luego cerró de cuarto y en la tercera en el puesto tres.

En la cuarta, todo resultó como lo tenía en mente y se llevó el primer lugar. Este domingo se disputó la última, y concluyó su participación con una segunda ubicación, que le alcanzó para coronarse con el equipo Raiders.

“Estoy feliz porque estar entre los primeros me alcanzó para quedarme con el Tour. El próximo nueve, estaremos en el criterium Cycling on the Avenue y luego el 12 tenemos el Earl Osborne Memorial Internacional Classic Race, donde también daremos todo”, manifestó Martínez.

Caracas / Prensa FVC / Redacción Web

Share This:



































Comentarios