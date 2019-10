Carlos Cruz criticó actitudes de Marcel Granier contra trabajadores de RCTV

Carlos Cruz aseguró que Marcel Granier no saludaba a sus trabajadores de RCTV / Foto: Instagram (@carloscruzc3)

El actor venezolano Carlos Cruz habló le concedió una entrevista al programa de YouTube Entregrados, en la que relató su mala experiencia con los altos ejecutivos de Radio Caracas Televisión (RCTV), canal para el que laboró por varios años, reseñó Ronda.

Las controversiales declaraciones comenzaron cuando el conductor Manuel Ángel Redondo le preguntó con qué canal se sintió más cómodo a la hora de laborar , si Venevisión o RCTV.

Cruz aseveró que prefería Venevisión, porque los gerentes eran más humanos que en RCTV y dijo que el presidente de la última empresa Marcel Granier no era amigable con sus empleados.

“El ‘Yo soy tu alto pana’ es de la puerta para afuera, para que el público crea que es así, pero puertas adentro es todo lo contrario. A lo mejor me gano muchos enemigos ahorita, pero no me importa. La verdad es que en RCTV nosotros llegábamos a las 6 am a maquillaje y a esa hora llegaba Marcel Granier, presidente de RCTV, pero para él no existíamos. Decíamos ‘buenos días’ y él no respondía”, señaló.

Aseguró que en Venevisión ocurrió lo contrario.

“Cuando yo llegué a Venevisión que empecé a hacer ‘Cosita rica’ (telenovela exitosa de la década pasada), el día que se transmite el primer capítulo yo venía con Elba Escobar, y un señor me dijo ‘Carlos, bienvenido’ y me da un abrazo. Y Elba me dice ¿tú sabes quién es? Es Víctor Ferreres el presidente de Venevisión”.

Caracas / Ronda / Redacción Web

