La Melodía Perfecta ganó seis estatuillas en los Premios Pepsi Music 2019 / Foto: @melodiaperfect

La Melodía Perfecta, dúo compuesto por Gio y Gabo Martínez, está listo para emprender una nueva etapa arropada por un sonido masivo, y hasta nueva imagen.

“Venimos con madurez, y un sonido de consumo internacional, nueva imagen, nueva proyección”, explicaron los hermanos Martínez en entrevista concedida a Ronda.

Según la dupla, que con el sencillo Mueve La Cadera ganó seis categorías en la recién efectuada gala de los Premios Pepsi Music, aseguraron que es difícil lidiar con algunas personas que se dedican a criticarlos en redes sociales.

“A veces es difícil, a pesar que nuestro mánager, en eso nos asesora mucho. A veces los impulsos nos llevan a cometer errores, pero creemos que eso es parte del aprendizaje”.

Una estrategia

Sin embargo, Gio y Gabo, cuyos verdaderos nombres son Georman y Gabriel Martínez, cree que todos los comentarios, sean negativos o positivos, son importantes para que el dueto logre un crecimiento a nivel profesional en el mundo de la música.

“Los que nos critican son bienvenidos, pero lo que no aceptamos, es que sean críticas destructivas y sin fundamento. El no escuchar críticas que te ayuden a perfeccionar, sería un error, lo que no podemos aceptar son calumnias y mentiras de desprestigios”.

Eso sí dejaron claro que no desean generar polémicas innecesarias.

“Cuando consideramos que debemos responder, y en otros casos pasamos la página y continuamos. Mayormente, las polémicas son pagadas. Ya hemos tenido experiencia en eso, y lo hemos descubierto, a veces la competencia es desleal”.

Caracas / Ronda / Redacción Web

