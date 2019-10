Cementeros acudieron a la Inspectoría para exigir derogación del memorando 2792

Trabajadores de Vencemos alertan que si no hay correctivos cerrará la planta / Foto: Archivo

Trabajadores de la planta de Venezolana de Cementos, ubicada en Pertigalete, acudieron la mañana de este jueves a la Inspectoría de Trabajo de Puerto La Cruz para exigir que sea derogado el memorando N° 2792, pues a juicio de ellos, este decreto “vino a matar las conquistas laborales” de años anteriores.

Antes de ser atendidos, los empleados gritaron consignas en contra de esta medida que, aseveraron, los viene afectando desde octubre del año pasado, pues implicó la eliminación de beneficios socioeconómicos contemplados en la contratación colectiva. Y sólo se regirán por las políticas salariales que dicte el Gobierno.

El dirigente sindical Iván Caigua expresó que están siendo sometidos a “políticas hambreadoras”, ya que apenas perciben 95 mil bolívares mensuales.

Aunado a eso, denunció que 7 mil 500 personas, entre trabajadores y familiares, se encuentran sin seguro médico.

En cuanto a la planta, Caigua aseveró que produce por debajo del 15% de su capacidad.

“Además de todo esto, 300 trabajadores no pueden ingresar al comedor porque no tienen implementos básicos de seguridad. Si no hay correctivos podría cerrar la cementera pronto”, dijo.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

Share This:



































Comentarios