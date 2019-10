Nella Rojas rindió tributo a Venezuela en los Premios Herencia Hispana

La cantante margariteña interpretó el tema “Volveré a mi tierra” en el Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy de Washington, donde se celebró la gala. (Foto: Archivo)

La cantante venezolana Nella Rojas rindió tributo a Venezuela durante la edición 32 de los Premios Hrencia Hispana.

Con la interpretación del tema ´Volveré a mi tierra´, la oriunda de Margarita se presentó en el escenario del Centro para las Artes Escénicas John F. Kennedy de Washington.

“Cantar esta canción siempre ha sido un gran reto. Esta noche no fue una excepción, pero lo único que me importaba era contar nuestra historia y gritarle al mundo lo orgullosa que me siento de ser venezolana», escribió Nella Rojas en su cuenta de Instagram.

El sencillo que narra lo que significa emigrar por diversas razones del país, fue lanzado en febrero de este año, y tuvo la participación del cuatrista Jorge Glem.

Los Premios Herencia Hispana se crearon en 1998 para honrar a las estudiantes de secundaria latinas que demuestran potencial de liderazgo y las apoyan a medida que avanzan en la universidad.

Redacción web

Share This:



































Comentarios