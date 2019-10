Rebeca Costoya denunció que le prohibieron salir del país

Costoya se quejó al no poder viajar libremente de Venezuela a España / Foto: Instagram (@rebecacostoya)

La actriz Rebeca Costoya denunció el domingo que su pasaporte fue retenido en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, estado La Guaira, una hora antes de viajar a España y luego indicó que las autoridades le prohibieron salir del país, sin darle motivos.

“Si querían castigarme por levantar mi voz, luchar por la libertad y derechos humanos de mi país, ahora gritaré más duro”, señaló Costoya a El Farandi.

“Estoy en el aeropuerto, en inmigración me retuvieron el pasaporte, me llevaron a una oficina y me dicen que no puedo salir del país. Pase 5 años para que me dieran mi pasaporte, en 1 hora perderé mi vuelo a Madrid. Sigo esperando sin saber nada más”, agregó.

Caracas / El Farandi / Redacción Web

Share This:



































Comentarios