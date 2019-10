Jennifer López protagoniza el filme “Estafadoras de Wall Street”

Jennifer López (izquierda) muestra sus dotes de bailarina exótica en el filme basado en hechos reales / Foto: VP Sport Magazine

Jennifer López regresa a la gran pantalla con “Estafadoras de Wall Street”, interpretando un papel hecho a la medida de su leyenda como mujer empoderada y segura de alcanzar cada una de sus metas en Hollywood.

Junto a JLo se presentarán otros talentos como Constance Wu, Lili Reinhart, Julia Stiles y Cardi B en un filme que ha gozado de buenas críticas de la prensa y se estrenará en Venezuela el 1ro de noviembre.

La obra se presentó por primera vez en el Festival de Toronto y tuvo mucha aceptación, pues está inspirarad en hechos reales. Cuenta la historia de un grupo de astutas bailarinas exóticas de un club nocturno que, tras la publicación de un polémico artículo en el New York Magazine, deciden vengarse de los clientes más adinerados de Wall Street.

Una mezcla de danza y comedia

Las intérpretes mandan en el set, el cásting y la producción, a fuerza de ensamblar sus contribuciones grupales y artísticas en tarima. Por supuesto, la cantante de origen latino, acapara las miradas de los espectadores, gracias a sus dotes como bailarina y figura clave del drama que se nos cuenta con altas dosis de comedia.

La directora Lorene Scafaria construye un filme envolvente y lleno de ritmo, que narra con elegancia y atrevimiento una muy vigente metáfora de la guerra de los sexos en el mundo de los negocios, así como de los bajos fondos. Así mismo, Scafaria hizo su debut como directora con su original guion Seeking A Friend For The End Of The World, protagonizado por Steve Carell y Keira Knightley.

Por otro lado, Jennifer López se estrena como productora en la película, confesando que lo que le atrajo de esta historia, fue “la codicia, el poder y el sueño norteamericano”.

Ambición, mentiras, dinero, poder y deseo giran alrededor de esta historia protagonizada por un grupo de mujeres dispares que se unen y buscan formas de igualar las probabilidades a su favor, reuniendo una interesante combinación de humor, espectáculo y comentarios sociales.

Caracas / Joseph Herrera / VP Sports Magazine / Redacción Web

Comentarios