Mercedes Mattey asegura ser la encargada de la presidencia de Sinvema

Mattey afirma ser la presidenta de Sinvema en Anzoátegui / Foto: Rafael Salazar

Una polémica ha surgido en torno al Sindicato Venezolano de Maestros en el estado Anzoátegui (Sinvema) y tiene que ver con su presidencia.

A pesar de que Maira Marín ha reiterado, ante los medios de comunicación, que ella es la máxima autoridad de la organización, la dirigente Mercedes Mattey ha asegurado que esto no es cierto.

“En 2017, el señor Pedro Luis Rodríguez dejó la presidencia del sindicato porque debió asumir un cargo dentro del Ejecutivo. Esto se dio porque está estipulado en el artículo 98 de los estatutos de la organización. Cuando ocurre algo así se deben convocar elecciones y mientras tanto asume la presidencia la persona que se encuentre a cargo de la secretaría general. Hasta la fecha, Pedro Luis no ha entregado el sindicato”, argumentó.

Mattey detalló que en 2018 se celebraron unas “supuestas elecciones” que, según dijo, no fueron certificadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en las cuales resultó ganadora la única plancha participante, la cual era dirigida por Maira Marín, dirigente de Sinvema.

“Esas elecciones no tienen validez, no fueron certificadas por el CNE porque nosotros denunciamos una serie de irregularidades. Tenemos pruebas de que iban a votar hasta 480 personas que no debían estar en la lista de la elección porque no pertenecían al sindicato o porque estaban muertas. Sin embargo, Maira Marín desconoce la decisión del CNE y dice que es la presidente”, manifestó.

Mattey advirtió que si Marín no depone su posición, entonces tomarán acciones legales en su contra en los próximos días.

“Hasta que haya elecciones, yo soy la presidente del sindicato porque yo estaba encargada de la secretaría general. Maira puede declarar a los medios, pero como secretaria de Bienestar de Sinvema, no como presidente. De igual forma está previsto que para enero del próximo año se lleven a cabo las elecciones”, apuntó.

Barcelona / Jesús Bermúdez

