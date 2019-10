View this post on Instagram

COMPETENCIA EN TRAJE TÍPICO💃🏻🤩. – Shii’mma (madre tierra 🌎) mi traje ha sido inspirado en nuestra madre antigua que danza con los colores sobre nuestra tierra para recordar que los tejidos son nuestra sabiduría textil. Shii’mma, es un tributo a la madre tierra, y un reconocimiento a las abuelas y abuelos tejedores y bordadores. La alegoría de su diseño corresponde a un mándala, son representaciones simbólicas espirituales y rituales de la integración familiar de los wayuu, el cual trasmite la protección, energía y empoderamiento. Atraídos por la diversidad de colores y la hechizante combinación simétrica que hacen posible los auténticos kanas de este traje, este se lleva en los hombros, donde la capa refleja la majestuosidad de la mujer wayuu en su coqueteo y seducción en la danza y las plumas de colores evocan la supervivencia.✨ – Gracias a @blancafernandezaikaa ❤️