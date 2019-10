Azier Cazalis vuelve a los escenarios luego de su quebranto de salud

El cantante estuvo durante 4 meses en reposo absoluto. / Foto: Internet

Un cuadro severo de hepatitis alejó a Azier Cazalis de los escenarios por cuatro meses. Será el sábado 26 de octubre, en el Johnnie Walker Fest 2019, donde Caramelos de Cianuro regresará a tarima para compartir con Los Amigos Invisibles en la Lagunita Country Club.

El músico estuvo en reposo absoluto para evitar cualquier tipo de complicaciones con el hígado. Este tiempo le sirvió, comenta Cazalis, para reflexionar sobre su propia vulnerabilidad.

“Siempre he tenido una salud de hierro. Ni caries me han salido. Creo que la hepatitis me dio un sacudón de realidad. A todos nos pasan cosas malas y esta vez me tocó a mí, que siempre he sido muy afortunado en la vida” reflexiona el cantante.

La última vez que Caramelos de Cianuro y Los Amigos Invisibles tocaron juntos en Venezuela fue hace 15 años, recuerda Cazalis. “Siempre coincidimos en escenarios por todo el mundo menos acá. Así que será muy divertido” asegura.

Cazalis, de 47 años de edad, asegura que los últimos tiempos han sido difíciles para los productores y artistas, pues la industria no escapa de la grave crisis económica, política y social que atraviesa el país. Sin embargo, dice que la oferta de shows se está activando poco a poco, luego de estar prácticamente paralizada.

