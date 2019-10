China es confirmada como sede del nuevo Mundial de Clubes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, llega al aeropuerto de Pyongyang, Corea del Norte, el martes 15 de octubre de 2019 (AP Foto/Jon Chol Jin)

FIFA designó a China como sede del nuevo Mundial de Clubes en 2021, pero demoró tomar una decisión sobre la repartición de las 24 plazas para el torneo.

Una propuesta sobre cuántos equipos se clasificarán por parte de las seis confederaciones fue presentada a los miembros del Consejo de la FIFA para que la aprobasen el jueves en Shangái. La misma incluía a Sudamérica con seis pasajes y la CONCACAF con tres.

Pero se decidió no votar por el modelo de participación debido a que la única vía para determinar al representante de Oceanía, sería con su campeón regional teniendo que ganarle al campeón de la liga de China en un repechaje.

Oceanía insiste en un boleto automático en la fase de grupos del certamen que se jugará en China en junio, como se propuso inicialmente en marzo pasado. Eso de acuerdo a fuentes con conocimiento de la situación que hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas al no estar autorizadas para dar detalles sobre lo discutido en una reunión privada.

La FIFA dijo que el proceso de clasificación “se ultimará mediante un proceso de consultas entre la FIFA y las seis confederaciones”.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino señaló que la entidad rectora no embolsará “nada” del nuevo torneo debido a que todas las ganancias serán destinadas a los clubes.

El torneo se realizaría entre el 17 de junio y el 4 de julio en 2021, según el documento que AP pudo leer. El torneo pasará a llenar el espacio que tenía la Copa Confederaciones, que no volverá a disputarse.

Shanghái / AP

