Más de 2 millones de bolívares requiere la compra de un sofá

Cuidar los que tienen en buen estado y tapizar los deteriorados son las opciones de los ciudadanos al no poder comprar muebles nuevos / Foto: Internet

Adquirir un sofá ya sea para amoblar un nuevo espacio o reponer el que se haya deteriorado resulta bastante costoso para los venezolanos hoy en día. La creciente hiperinflación y el decadente poder adquisitivo han aniquilado las posibilidades de incorporar elementos en la sala del hogar.

En las escasas mueblerías que aún se encuentran en la zona norte de Anzoátegui predominan los modelos de tapices negros y grisáceos, pero la soledad reina en estos comercios, pues los pocos clientes que entran se van sin comprar.

Un sofá individual tiene un costo de 1 millón 900 mil bolívares, lo que equivale a más de 12 salarios básicos, recientemente incrementado a Bs 150 mil mensual.

En una de las tiendas visitadas había una promoción de tres muebles por 150 dólares, equivalentes a 2 millones 963 mil bolívares, de acuerdo con el cálculo hecho según la tasa de Bs 19 mil 758 que el Banco Central de Venezuela estableció por cada dólar este viernes 25 de octubre.

Los ciudadanos ven la adquisición de este tipo de mobiliario como un lujo del que no pueden disfrutar. La opción que a éstos les queda, por no tener cómo comprar uno nuevo, es cuidar al máximo los que ya poseen para no correr el riesgo de que se dañen o comprar telas de tapicería para remodelarlos.

Para quienes recurren a esta última elección también les resulta un tanto costoso, pues el precio de las telas utilizadas para esas labores oscila entre 100 y 350 mil bolívares el metro.

Puerto La Cruz / Milena Pérez

