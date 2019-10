Rose McGowan denuncia nuevamente a Harvey Weinstein

En 2017 McGowan acusó publicamente a Weinstein por abuso sexual. / Foto: Internet

La actriz norteamericana Rose McGowan presentó esta semana una nueva denuncia en contra de Harvey Weinstein y su equipo de abogados, presuntamente por intimidación para desacreditarla y silenciarla.

McGowan hizo referencia a una serie de eventos en 2017, antes de publicar su libro autobiográfico donde detalla cómo Weinstein abusó de ella sexualmente.

La denuncia explica que el acusado contrató a los abogados y a una firma privada de espionaje para conocer el contenido de su obra personal e influir en su publicación.

En 1997 el actor y productor la citó para una reunión de trabajo y luego de hora y media de conversación, la desnudó y la obligó a practicarle sexo oral.

Desde que los reportajes de The New York Times y The New Yorker revelaron las decenas de agresiones sexuales cometidas por Weinstein, que inspiraron los movimientos #MeToo, McGowan se convirtió en una de las caras más conocidas del activismo feminista en contra de los abusos sexuales en Hollywood.

Estados Unidos / Redacción web

