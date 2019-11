El Tigre albergará la III edición del Clásico Rossi

Los corredores, de distintas categorías, se reunirán en El Tigre / Foto: Ciclismo Total

Los organizadores de la III edición del Clásico Ciclista Memorial Leone Rossi definieron las categorías a participar y la ruta por donde transitará el “gusanillo multicolor” el domingo 24 de noviembre en El Tigre, estado Anzoátegui.

De acuerdo con la Federación Venezolana de Ciclismo (FVC), el evento será para corredores de las categorías, Libre (16 a 39 años de edad), Máster A (40 a 49), Máster B (50 a 59) y Máster C (60 en adelante).

Se otorgarán premiaciones a los primeros cinco pedalistas de cada categoría, además, a los dos de mejor desempeño en la Juvenil y Máster A. La invitación a participar extensiva a todos los pedalistas del País.

Arranque

Las pruebas se desarrollaran a partir de las 10:00 am en el tradicional circuito de la avenida Francisco de Miranda o primera carrera. Los atletas largarán desde el Banco de Venezuela.

Luego transitarán por la Plaza Martí, la avenida Francisco de Miranda y retornarán al punto de salida frente al Banco BNC. El circuito tendrá una longitud de 5.2 kilómetros cada circunvalación.

Organizadores

La organización de la cita estará bajo la responsabilidad de la Fundación Prociclismo El Tigre, la Asociación de Ciclismo del estado Anzoátegui, Rotary, It Che Me e Interact It Che Me, Fundación Prociclismo y el Circuito Oriental de Ciclismo.

Pedro Hernández Navarro, expresidente de la Liga de Ciclismo El Tigre, Transportes y Mudanzas Santa Bárbara en Málaga España, Chela Bravo de Rossi, viuda de Leone Rossi y propietaria de ALS Galvanizados, Luz Mary Mendoza, dueña de Plásticos Y Bolsas De Colombia S.A. en Bogotá, Colombia, y otras personalidades también colaborarán con el espectáculo deportivo.

El Tigre / José Fernández / Prensa FVC

