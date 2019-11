Trabajadores discutirán problemas del sector salud

“El actual incremento de salario nos da risa y tristeza a la vez”, señaló Zuleida Cuiba, presidenta del Colegio de Enfermeros de Anzoátegui / Foto: Rafael Salazar

Con el objetivo de exponer todos los problemas que los afectan y acordar acciones de reclamo, los empleados del sector salud sostendrán el próximo 13 de noviembre, a partir de las 8:00 am, una asamblea en la Universidad de Oriente (UDO), Núcleo de Anzoátegui.

La presidenta del Colegio de Enfermeros del estado, Zuleida Cuiba, indicó que viven una esclavitud del siglo XXI por los “pésimos salarios” que devengan. Aseguró que no desistirán hasta lograr que sus derechos y los de los pacientes se respeten, además de que los distintos recintos hospitalarios de la entidad cuenten con óptimas condiciones.

El actual incremento de ingreso mensual de los trabajadores, establecido en Bs 150 mil de salario base e igual monto de bonificación de alimentación, produjo en el gremio sentimientos encontrados.

“Nos da risa y tristeza a la vez. Los 150 mil bolívares del sueldo sólo nos alcanzan para preparar el almuerzo con todos los nutrientes que necesitamos consumir. Un día de estos dejaremos de asistir a nuestros trabajos porque estaremos muy débiles producto de esta situación”, apuntó.

Es por eso que solicitan al Ejecutivo nacional la dolarización de los sueldos por un monto de aproximadamente 600 dólares mensuales.

Ausencia de personal

Alrededor de 7 mil enfermeros trabajan actualmente en los distintos centros hospitalarios de la zona norte de Anzoátegui cuando en años anteriores la cifra superaba los siete mil.

“Uno de los factores que más ha influido en que el personal emigre o deje sus puestos de trabajo es esta situación salarial”, señaló la delegada.

Condiciones deplorables

Cuiba explicó que en los hospitales no cuentan con los recursos suficientes para brindar protección a los pacientes. “Y no es culpa de nosotros, es culpa del Estado que no hace nada al respecto”, aclaró.

Señaló que el personal de limpieza no dispone de los desinfectantes necesarios para sanear las áreas de los centros asistenciales, lo cual viola las medidas de asepsia y antisepsia establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejándolas en el olvido e incrementando el riesgo de que se contraigan infecciones.

Aunado a ello, el suministro de agua es intermitente. La falta de alimentos para los enfermos es otro de los problemas latentes.

Milena Pérez / Puerto La Cruz

