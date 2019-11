Trump recibió a los héroes de Washington en la Casa Blanca

Donald Trump indicó que el béisbol de los Nacionales enamoró a EE.UU. / Foto: AP

El presidente Donald Trump le rindió honores este lunes en la Casa Blanca a los campeones de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington.



En medio de una investigación de juicio político, Washington festejó su primer campeón de las Grandes Ligas desde 1924.



Trump abrazó a Kurt Suzuki después de que el receptor se pusiera el sombrero “Make America Great Again”.



Trump recibió una camiseta de los Nacionales con el número 45 del primera base Ryan Zimmerman, aplaudiendo el primer título del equipo y calificándolo como una “historia de regreso para las edades”.



“Todos se enamoraron del béisbol de los Nats”, dijo Trump durante la ceremonia de media hora en el South Lawn a la que asistieron miles de fanáticos.



“Eso es todo de lo que quería hablar. Me gusta más el béisbol de los Nats”, dijo.

Ausencias

El relevista Sean Doolittle, quien junto con su esposa ha trabajado con refugiados sirios y veteranos militares y apoya los derechos de los homosexuales, no asistió al evento. Tampoco acudió a la Casa Blanca el candidato al JMV de la Liga Nacional Anthony Rendon, los jardineros Víctor Robles y Michael A. Taylor, y los lanzadores Joe Ross, Javy Guerra y Wander Suero.



El propietario principal, Mark Lerner, fue el único miembro del grupo de propietarios que figuró como asistente.



Dieciocho de los 25 jugadores en la lista de la Serie Mundial de Washington estuvieron presentes, incluido el MVP de la Serie Mundial Stephen Strasburg, quien optó por los últimos cuatro años de su contrato, pero podría volver a firmar un acuerdo más lucrativo. Los fanáticos corearon “¡Cuatro años más! Cuatro años más!”.



El manager de los Nacionales de Washington, Dave Martínez, cuyos padres son puertorriqueños, asistió e hizo algunas breves observaciones para deleite de los fanáticos y jugadores.



Trump lo calificó como una multitud récord y dijo: “Nunca hemos tenido tanta gente en el jardín delantero de la Casa Blanca”. La Casa Blanca estimó una asistencia de 5.300 personas.

“Baby Shark” presente

La banda del Cuerpo de Marines de EEUU interpretó al equipo en la ceremonia con el “Baby Shark”, que se convirtió en el tema no oficial de los Nacionales, ya que pasaron del 17 al 31 de mayo a campeones de la Serie Mundial.



“Es milagroso lo que hicimos”, dijo el MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, Howie Kendrick. “Recuperamos el título”.



Después de que Trump saludó a Strasburg, Kendrick, al lanzador venezolano Aníbal Sánchez y otros héroes de los playoffs, los jugadores salieron con el trofeo de la Serie Mundial al compás de We Are The Champions.



La visita a la Casa Blanca de los Nacionales fue la última parada en su gira por la capital de la nación después de regresar de un déficit de la serie 3-2 para vencer a los Astros de Houston en el Juego 7 la semana pasada.



El equipo desfiló por Constitution Avenue el sábado y celebró en el partido de hockey Washington Capitals el domingo por la noche.

Washington / AP

