Virginia Dellán:”Representar a Venezuela es demasiada satisfacción”

Virginia Dellán consiguió la medalla dorada en los Juegos Bolivarianos de 2017 (Foto: Cortesía)

En junio de 2016, el taekwondo venezolano se vistió de gloria cuando la anzoatiguense Virginia Dellán obtuvo la medalla de oro en el torneo Panamericano de la especialidad luego de vencer en la final de -49 kilogramos a la canadiense Yvett Young, primera del ránking continental en aquel momento.

Esto sucedió después de no poder lograr clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero la atleta quiere cambiar esta suerte y espera asistir a la magna cita del deporte en agosto del año próximo.

”Falta muy poco para el inicio de Tokio 2020. Tengo esa meta y estaré preparándome con torneos en Europa a fines de este año”, explica la Atleta del Año de 2017 por la Federación Venezolana de Taekwondo.

Inicios

Todo competidor nace deportivamente en un lugar, y el camino de Virginia comenzó hace dos décadas, cuando apenas tenía seis años de edad en la escuela Hungki Kim ubicada en Chuparín bajo el mando del entrenador Jonás Rodríguez, aunque al principio no se decantaba por este deporte.

”No fue algo que me llamara demasiado la atención porque siempre me gustó el fútbol. Yo acompañaba a mi hermano que sí lo practicaba, pero el entrenador le dijo a mi papá que probara con el taekwondo para que no fuese para allá a no hacer nada. Con el tiempo se dieron cuenta que era buena y empecé a ascender”, cuenta la joven de 26 años.

De allí empezó a representar al estado Anzoátegui en diversas citas dentro del territorio nacional. Pero fue cuestión de tiempo para salir fuera de las fronteras venezolana al disputar los Juegos Centroamericanos y del Caribe juveniles a los 15 años.

”Representar a Venezuela es demasiada satisfacción. Es un sueño haber llegado a lo más alto del podio como fue en Querétaro y escuchar el himno. Para mí eso es lo máximo porque te permite recordar cada esfuerzo que haces para estar ahí”, comenta.

Experiencia

A sus 26 años, Dellán tiene amplia experiencia en el panorama internacional, pues ha participado en tres Juegos Centramericanos, obteniendo bronce en cada una de ellos.

Además, fue parte de la delegación venezolana que viajó a Lima a finales de julio con el objetivo de participar en los Panamericanos. Allí cayó en su primer enfrentamiento con la estadounidense Monique Rodríguez por un cerrado 8-7.

”Ya había estudiado ese combate. Creo que quizás ese fue uno de los detalles y errores que cometí. Nunca había estudiado a un rival y en vez de hacer mi combate hice el de ella”, señala.

Califica como positiva su periplo por tierras incaicas, a pesar de que prefiere la capacidad organizativa que tuvieron los canadienses en Toronto 2015, ciudad en la que hizo su estreno panamericano.

No obstante, acusa a la falta de entrenamiento durante los días previos al certamen polideportivo por excelencia de América.

”Fuimos de guerreros de para los Juegos, pese a no tener la mejor preparación porque apenas nos dieron 15 días en México para entrenara”.

Ruta a Tokio

En marzo del venidero año se celebrará en Costa Rica el torneo clasificatorio rumbo a Tokio 2020. Ahí, en la nación centroamericana, buscará sellar su boleto a los JJOO.

”Me estoy mentalizando en muchas cosas como el tema de la estatura durante el combate. Yo no soy muy alta para la categoría a diferencia de otras competidoras que estarán ahí”, puntualiza acerca desventaja física contra el resto de participantes.

Actualmente, ella junto a la selección nacional de taekwondo se condicionan en el Centro de Alto Rendimiento del Paseo Colón con el profesor Luis Noguera.

Puerto La Cruz / Alejandro Jesús Fernández

