El violín de Miguel Hernández suena en Miami

Miguel Hernández tiene 15 años incursionando en el mundo musical con el violín / Foto: Cortesía

Miguel Arturo Hernández Mata, es un joven que nació en Anzoátegui hace 20 años y gracias a su habilidad para hacer música con el violín, actualmente se encuentra fuera de la frontera venezolana para mostrar su talento en varias partes del mundo.

Cuando tenía 5 años comenzó a especializarse con el instrumento de cuerdas, lo que le permitió ser parte de la Orquesta Sinfónica de Venezuela con sede en Puerto La Cruz.

En la actualidad, se encuentra en Miami debido a que obtuvo una beca para estudiar y completar la licenciatura en música en New World School of the Arts. Además, está en los trámites para una visa de trabajo porque tiene propuestas de empleos en Estados Unidos, uno de ellos es en la academia Music 12 StuDios.

En septiembre del presente año, Hernández participó en la inauguración de la Conferencia Apostólica y Profética (CAP) 2019, evento en el que asistieron alrededor de 15 mil personas de diferentes nacionalidades.

Con su esfuerzo ha logrado mostrar sus melodías en actividades religiosas en Chile, México, España, Honduras, USA, Israel, entre otros países del mundo.

Proyecto

El venezolano cuenta con una pequeña producción discográfica titulada “El sonido de mi oración”, en las que se contemplan piezas instrumentales. Además, forma parte del nuevo álbum de New Wine, llamado “Yahweh”, que contiene canciones cristianos.

“Considero que mi éxito ha sido esencialmente por confiar mucho en Dios, sin embargo, luchar por los sueños, perseverar por los anhelos, también son parte importante para alcanzarlos”, expresó Hernández.

Puerto La Cruz / Redacción web

