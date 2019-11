Fracción 16-J rechaza a dirigentes del Psuv en Comité de Postulaciones

Pilieri aseguró que dirigentes del Psuv quieren implosionar la AN / Foto: Su Noticiero

La fracción parlamentaria 16 de Julio (16-J) rechazó, este martes 12 de noviembre, que dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), que no son diputados, integren el Comité de Postulaciones Electorales.

“Reafirmamos la postura que sostuvimos la semana pasada: no acompañamos la designación del comité que nombrará a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Por lo ético, no es posible que esta comisión esté integrada por ciudadanos que no son diputados, debido a que abandonaron su cargo en la AN durante dos años y perdieron su investidura. Se están violando varios artículos, entre ellos el 181, 191 y el 197 de la Constitución”, dijo el diputado Biagio Pilieri.

Regreso intencional

Agregó que los dirigentes del Psuv no volvieron al Legislativo por una sana razón.

“Vienen a implosionar lo que queda de la AN, y otros están en el juego de llevarnos empujados solo a una elección parlamentaria”, expresó.

Pilieri puntualizó que la fracción 16 de Julio no será cómplice de un nuevo engaño, de una nueva frustración y mucho menos de una cohabitación con el régimen.

“Se debe cumplir con la ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, comentó.

Caracas / Corresponsalía

Share This:



































Comentarios