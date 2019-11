“El socialismo nos llevó a la peor crisis que puede vivir un país”

Reyes considera que las sanciones son necesarias para que el Gobierno pierda capacidad de maniobra / Foto: Samir Aponte

El partido político Acción Ciudadana En Positivo (Acep) fue aceptado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 11 de septiembre de 2018.

Es una organización que hasta ahora sólo ha participado en un evento electoral (últimos comicios municipales) y su objetivo es establecerse como una plataforma política de los ciudadanos que no se sienten representados.

Al menos así lo afirmó la coordinadora nacional de la tolda, Griselda Reyes, quien estuvo de visita en la sede de El Tiempo para opinar sobre diferentes temas referentes al país. Se mostró serena y segura a la hora de responder cada pregunta.

-¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento y consolidación de Acep?

-Acción Ciudadana en Positivo está representada en 22 estados. En la gran mayoría de ellos estamos en 50 o 70% de los municipios. Tenemos un año y un mes constituidos; ha sido un trabajo difícil, pero satisfactorio, porque cuando tocas la puerta de la gente no te la cierran. Nuestra meta es hacerle entender a las personas que ellos pueden ocupar cargos porque están conectados con los vecinos.

-¿Cómo va la organización de la estructura en Anzoátegui?

-Anzoátegui es la cuna de Acep. Acción Ciudadana en Positivo participó en las elecciones de concejales de 2018 y obtuvimos cuatro concejales aquí, en el municipio Independencia. Ya el partido está constituido en gran parte de los municipios de la entidad. Tenemos intelectuales entregados, personas que siempre han estado ligados a la comunidad.

-En medio de una crisis tan grande que vive el país, ¿cómo se financian?

-Nos hemos financiado creando nuestros propios recursos. Nos quedamos en casa de nuestros propios dirigentes, viajamos en nuestros vehículos, entre todos nos apoyamos. Este partido está conformado por médicos, amas de casa, abogados, educadores, ingenieros, realmente tenemos el aporte de muchos. Lo importante es entender que cada venezolano tiene un rol, desde casa no vas a solucionar los problemas.

-Guaidó habla de realizar elecciones presidenciales, Maduro apuesta al diálogo y sólo menciona las parlamentarias de 2020, ¿Cuál es la ruta que plantea Acep para solucionar esta crisis?

-El problema que tiene Venezuela hoy lo tenemos que resolver los venezolanos. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de accionar y de poder entender que sólo por la vía democrática y trabajando en unidad, y no digo unidad de partidos políticos sino de la gente, podremos sacar el país adelante. La salida no es otra que organización, democracia. Se debe depurar el registro electoral, renovar el CNE. Y quienes debe elegir estos rectores es la Asamblea Nacional y por eso hacemos un llamado a los diputados a ser coherentes con el accionar y con el verbo, porque la gente está esperando y necesita ganar confianza para poder participar.

-¿Participaría en la Mesa de Diálogo Nacional?

-No, nosotros estamos dedicados 100% a crear estructuras y a recorrer el país. Nuestra meta es levantar un proyecto de país federal descentralizado con autonomía de las regiones. En principio hay que culminar esa tarea para poder avanzar a otros espacios, donde realmente podamos tener representación y peso de lo que vamos a hacer. Estar sentados en una mesa para tomarte una foto o firmar un documento, simplemente, no es el objetivo de Acep.

-¿Cree que de ese diálogo puede salir algo positivo?

-La respeto, no soy juez para juzgar, los jueces está en el tribunal. Mi función es levantar el partido y dar la cara por quienes creen en nosotros.

-¿Participará en las elecciones parlamentarias de 2020 con o sin CNE nuevo?

-Siempre y cuando estén establecidas en la Constitución nosotros vamos a participar (en elecciones). Acep es un partido creado pro-voto por la democracia, pero siempre exigiendo que el Registro Electoral sea el adecuado pero, sobre todo, que podamos tener la veeduría internacional.

-¿Es obligatoria la salida de Nicolás Maduro para que se recupere la estabilidad y el crecimiento económico?

-Es importantísimo el cambio de modelo político en nuestro país. No es cambiar el nombre del presidente ni el nombre de las personas que representan el gabinete, es cambiar el modelo político que fracasó. El socialismo nos llevó a la peor crisis económica y social que puede vivir un país. El venezolano debe estar consciente de que para poder recuperar el país es necesario cambiar el modelo político.

-¿Qué opina de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela?

-Las sanciones son necesarias porque es la única forma de que este desgobierno pueda perder capacidad de seguir avanzando. El problema está en que no se le ha sabido informar a la ciudadanía qué significan estas sanciones. Por ejemplo, el rubro de alimentos y medicina no están sancionados y la gente no lo sabe. Entonces la gente cree que no hay comida y medicinas por las sanciones, pero es que nosotros no teníamos comida ni medicina mucho antes de las sanciones. El problema es de comunicación, incluso de nuestros diputados, ellos en cada asamblea de vecinos deberían informar al ciudadano cuáles son los pro y los contra de todas las acciones internacionales tomadas a favor de Venezuela.

-¿Cuál es el papel que debe asumir la ciudadanía en esta situación que vive el país?

-Activación y organización desde sus comunidades. Debe trabajar y empezar a prepararse, porque en un proceso electoral donde no tengamos testigos de mesa, miembros de mesas y coordinadores preparados estamos fracasados. Podemos cambiar el Registro Electoral, podemos cambiar el CNE, pero siempre va a existir la trampa. Las comunidades deben hacerse valer.

-¿Qué opina de Juan Guaidó y de su estrategia?

-Alguien que tiene todo el respaldo de más de 50 países es la persona que realmente pudo capitalizar todo el trabajo que se ha venido haciendo desde las ONG, los derechos humanos, inclusive, el informe de la alta comisionada Michelle Bachelet le pudo dar una mejor captación para el beneficio del país, y no ha sido así. Creo que se han perdido momentos importantes y uno de esos fue el fracaso del 30 de abril. El país hoy exige una respuesta y no la hemos tenido; sin embargo, respetamos el trabajo que viene realizando siempre que esté apegado a la Constitución.

-¿Bajó el liderazgo de Guaidó luego del 30 de abril?

-La opinión pública te lo dice, sabemos que bajó y muchísimo. Es una realidad, pero no siempre vas a satisfacer al 100% de la colectividad. Siempre vas a tener decisiones porque hay momentos para accionar y vas a favorecer a unos y otros no, eso es política también.

-¿Está de acuerdo con que se repitan elecciones presidenciales?

-Todo depende de la ciudadanía. Si nosotros nos organizamos y hacemos un trabajo desde las comunidades concientizando, formando y logramos crear esa gran telaraña en beneficio del colectivo, se podría forzar un proceso electoral con todas las condiciones para que se logren los objetivos que se esperan.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez

