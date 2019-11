Henri Falcón: Estamos dispuestos a echar a Maduro, pero con votos, no con balas

Henri Falcón (con el micrófono) instó a los simpatizantes de AP a votar para sacar a Nicolás Maduro del poder / Foto: Instagram (@henrifalconvzla)

Como parte de su gira nacional para reorganizar el partido, el líder de Avanzada Progresista (AP), Henri Falcón, estuvo en el estado Anzoátegui este jueves 14 de noviembre.

Desde el hotel Venus de Lechería se dirigió a la militancia de la tolda y aprovechó para abordar temas relacionados con la situación política, económica y social del país.

Previo a su intervención, el secretario general de AP en la entidad, Aníbal Millán, señaló que ese evento, llevado a cabo desde las 11:00 am, permitirá fortalecer la lucha por el rescate del voto en Venezuela.

“En Anzoátegui estamos dispuestos a ser parte del relanzamiento de Avanzada Progresista porque para el rescate de la democracia necesitamos estar fortalecidos”, manifestó.

Luego, entre aplausos y algarabía siguió en el derecho de palabra el líder nacional de la agrupación, Henri Falcón.

“Más que un proceso de reorganización del partido, andamos en una cruzada de generación de conciencia colectiva”, fueron sus primeras palabras.

Elecciones, la vía para salir de la crisis

A lo largo de su discurso, el excandidato presidencial hizo énfasis en que para salir de la crisis que vive el país se debe ir a un proceso electoral.

“Hoy 90% del país, los que nos quedamos aquí estamos dispuestos a echar a (Nicolás) Maduro, pero es con los votos, no con balas. AP apoya todas las protestas que presionen la salida del actual Gobierno, lo que no apoyamos es el TIAR (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), ni las sanciones que afectan al pueblo, no apoyamos guerras sino protestas pacíficas. Eso de la intervención militar es una gran mentira. La Constitución nos da una herramienta poderosa y es el voto”, acotó.

Falcón se dirigió a los representantes de las diferentes toldas de oposición y loas instó a unirse para generar un cambio en el país a través de vías democráticas.

“Todos somos necesarios, Voluntad Popular, AD, Primero Justicia, Copei, Soluciones, MAS y María Corina Machado. Tenemos diferencias en la metodología, pero tenemos un enfoque común: cambiar el Gobierno. ¿Por qué no nos unimos?, se preguntó.

Lechería / Jesús Bermúdez Pino

